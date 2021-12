Tiene un aspecto tan juvenil que a menudo la confunden con la gemela de su hija a la que le dobla la edad. Joleen Diaz asegura que muchas veces no le creen cuando dice que tiene 44 años y que su lozana apariencia le ha jugado una mala pasada en más de una ocasión, como las veces que su perfil en una conocida app de citas en línea es eliminado porque piensan que se está haciendo pasar por alguien más.

Se trata de su cuenta en Hinge, una aplicación de citas que se anuncia a sí misma como la única de su tipo que “enfatiza las conexiones a largo plazo entre usuarios”, buscando atraer a un grupo demográfico más joven que sus competidores Match.com y eHarmony; sin embargo, las fotos que la propia Joleen comparte suelen ser denunciadas por otros usuarios que creen que se trata de una suplantadora, reporta el sitio LAD Bible.

“Es gracioso, la gente cree que soy una cuenta falsa y me reporta. Podría vincularla a mi cuenta de Instagram, lo que ayudaría a probar que realmente se trata de mí, pero no lo hago porque creo que mis redes sociales no representan la persona sencilla y con los pies en la tierra que soy. Me gustaría conectarme con alguien y luego explicarles lo que hago en las redes una vez que me conozcan mejor”, dijo la originaria de California, Estados Unidos.

¿Cuál es el secreto de Joleen Diaz para la “eterna juventud”?

Pero, ¿cuál es el secreto de la “eterna juventud” de la protagonista de esta historia? Pues, para empezar, ella acredita su estilo de vida libre de vicios como lo que ha detenido en el tiempo su proceso de envejecimiento y dice que regularmente tiene chicos más jóvenes que le envían mensajes directos por Instagram e intentan cortejarla, llevándose una tremenda sorpresa al descubrir que hablan con una “señora de las cuatro décadas”.

“Muchos jóvenes me escriben por redes sociales. La mayoría de los mensajes son muy educados y llenos de elogios sobre la forma cómo promociona mi estilo de vida positivo, pero también me invitan a citas, quizás a cenar o a caminatas, pero solo sé que es por satisfacer su curiosidad y no una verdadera intención de perseguir nada más de la idea que se han hecho de mí”, dijo la influencer con más de 580,000 seguidores en su cuenta de Instagram (@joleendiaz).

Pretendientes de todas las edades la cortejan

Si bien encuentra halagador que tanto jóvenes como personas de su edad la inviten a salir, Joleen afirma que requiere de mucho “valor” el acercarse a alguien y pedirle que se conozcan cara a cara. “Algunos jóvenes tienden a fantasear un poco sobre lo que es tener una cita con alguien mayor, pero los hombres de mi edad o mayores son más pragmáticos y buscan a alguien con quien disfrutar las cosas simples de la vida”, acotó.

Como mencionamos líneas arriba, Joleen tiene una hija de 21 años llamada Meilani (@meilanikalei) y este par es tan unido que hasta salen juntas en citas dobles a los bolos, al cine o a la playa. Y aunque recientemente no han tenido pretendientes que colmen sus expectativas, las dos son tan unidas que definitivamente tienen pensado volverlo a hacer ni bien tengan la oportunidad.