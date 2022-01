Durante 5 años consecutivos, Sultan Gustaf Al Ghozali, de 22 años que vive en Indonesia, se ha fotografiado sin descanso, siempre sentando delante de su computadora, pero nunca pensó que esto lo haría millonario, pues logró vender estos selfies como parte de una colección de NFT, la cual será propiedad de solo aquellos quienes estuvieron en condiciones de pagar por estas instantáneas. Su historia no tardó nada para convertirse en tendencia en diversas redes sociales.

De acuerdo a lo informado por France24, el joven que estudia en la Universidad de la Ciudad Central de Semarang confesó que su idea inicial era sacarse mil fotos con la finalidad de crear un video para el día de su graduación, el cual tituló como “Timelapse”.

Sin embargo, pronto se encontró con la tecnología blockchain, por lo cual decidió incursionar en el negocio de los NFT, por lo que optó por subir sus imágenes a la plataforma OpenSea cuyo álbum lleva por nombre “Ghozali Everyday”.

En declaraciones a los periodistas de su universidad, declaró al respecto: “Pensé que podría ser divertido que uno de los coleccionistas recogiera mi cara (…) Nunca pensé que alguien quisiera comprar los selfies, por eso solo les puse un precio de 3 dólares”.

Pero, cuando la demanda aumentó dramáticamente, estas se cotizaron en 0.247 criptodivisa, lo que al cambio son 806 dólares. Sus fotos aumentaron cuando un reconocido chef se hizo con una de estas, para luego promocionar al joven indonesio en sus redes sociales.

Esta promoción provocó que más de 400 personas se hicieran con la propiedad de sus fotos tomadas durante 5 años, por lo que, hasta el viernes pasado, el álbum se cotizó en un valor superior al millón de dólares.

Los seguidores de Ghozali en las redes sociales aumentan con cada día. (Foto: Ghozali Ghozalu/Twitter)

“Para ser sincero, todavía no me he atrevido a decírselo a mis padres, se preguntarían de dónde he sacado el dinero”, confesó.

De hecho, en Twitter da constantes actualizaciones de cómo van sus estadísticas en OpenSea: “Hoy he vendido más de 230 (fotos) y hasta ahora no entiendo por qué quieren comprar fotos mías, pero les doy las gracias porque 5 años de esfuerzo han dado sus frutos”, expresó en una de sus más recientes publicaciones.

Finalmente, Ghozali ha revelado que con el dinero recaudado tiene planeado invertir en un estudio de animación, pero aseguró que seguirá tomándose selfies hasta culminar la universidad.