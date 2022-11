Un artista de los Estados Unidos tardó cuatro meses para construir un enorme ataúd con un objetivo muy claro: enterrar en lo más profundo del bosque un paquete de Hot Cheetos. Sus motivaciones siguen siendo un secreto para millones en TikTok, lo que no evitó que se hiciera viral en esta como en otras redes sociales donde la gente se pregunta ¿Qué intentaba hacer?

“Arte meme”

Sunday Noboby (@sunday.nobody), de 28 años, vive en el sur de Seattle y empleó los fines de semana para crear esta tumba que supera las 3 mil libras de concreto y publicó un video donde muestra, paso a paso, el proceso de elaboración para la última morada del producto picante.

Nuestro amigo, que trabaja en una agencia de publicidad durante el día, pero que en sus ratos libres se dedica a lo que califica como “arte meme” que realiza íntegramente para el público de Internet: “‘meme art’, ese es un término milenario... es solo por diversión, un pasatiempo. Es divertido superar desafíos y resolver problemas”, destaca The News Tribune.

Mira aquí el video viral

¿Por qué lo hizo?

Sobre las motivaciones que lo llevaron a meterse en esta alocada empresa, dijo: “a veces, es bueno hacer algo que no tiene un propósito. No creo que cada obra de arte deba tener un gran propósito. Puede ser solo una idea tonta que te hacer reír”.

Asimismo, al revelar el por qué se decantó por los Cheetos para ser enterrados, aseguró que tienen mucho potencial: “si lo hubiera hecho con las papas fritas de Lay, no creo que hubiera tocado una fibra sensible”, tras lo cual vemos que es encerrada en un espacio relleno con resina.

“Un futuro arqueólogo que asigna algún significado o valor a un objeto que puede carecer de ambos, es una idea divertida para mí. Hay que esperar mucho tiempo para que esta broma dé sus frutos. Me pregunto si la gente antigua nos hizo bromas como esta”, se proyectó Sunday Nobody sobre la repercusión de su obra al ser descubierta en el futuro.

Un mensaje para el futuro

Pero ¿cómo empezó todo? The News Tribune nos recuerda que, a inicios de 2022, Nobody consultó a sus seguidores si contaban con alguna propiedad en el estado de Washington pues quería enterrar algo, pero aclarando que no se trataba de un cadáver. Sería una pareja la que respondería y, al igual que su nombre, la ubicación donde reposa el Cheetos es todo un misterio.

Sepultar el enorme ataúd fue una tarea titánica, pues le tomó un día enterrarlo, inclusive contando con un tractor que le facilitó el dueño de la propiedad. Sobre el final se colocó una piedra al nivel del suelo en la que se lee: “artefacto histórico enterrado debajo. No abra durante 10 mil años. Año enterrado 2022″.

Durante el proceso de creación, Sunday Nobody mostró que el grabado en la parte superior del sarcófago se hizo con repujado en pan de oro ¿qué dice? Pues la receta e ingredientes que conforman los Flamin’ Hot Cheetos.

Motivado para más “art meme”

Nobody ya está pensando en sus nuevos proyectos y espera tener el mismo éxito: “es una sorpresa. Todo lo que puedo decir es que se trata de una lata secreta de frijoles... solo trato de pensar en lo que hará reír a mis hermanos y algunos amigos”, sentenció.