Video viral | Desafortunadamente la pandemia de coronavirus y el colapso del sistema de salud han obligado a necesitar de todos los profesionales de la salud disponibles y también de aquellos que están próximos a graduarse. Una de ellas es Rosalía Vergara, quien ha sido la protagonista de una singular historia de la cual han hecho eco varios medios de comunicación de Argentina.

La joven de 23 años fue fotografiada por una de sus compañeras momentos antes de comenzar su turno como voluntaria en el Centro Cultural Córdoba. Ataviada con todo su equipo de protección y con el celular en las manos, Vergara rindió su último examen para formalizar su grado de enfermera.

La imagen donde salía agachada rindiendo su examen de enfermería se hizo viral en las redes sociales, llegando incluso a varios medios de comunicación de Argentina. Vergara recibió cientos de comentarios positivos, donde la felicitaban y agradecían por su notable vocación como enfermera.

Rosalía Vergara rindió entre hisopado e hisopado en el Centro Cultural Córdoba. (Foto: Todo Noticias)

“Ya eran las 6 y tenía que entrar a rendir. Me puse a hacerlo ahí a un costado, para no molestar a nadie, tenía una hora nada más. Ahí empecé a rendir y me sacó una foto una compañera. No iba a pedir que me den un tiempo para rendir, porque hay mucha gente. Estábamos con mi compañera, éramos las dos hisopando y no puede faltar una persona”, comentó una emocionada Vergara a Todo Noticias.

Vergara aprovechó la comunicación con el medio de comunicación para agradecer el esfuerzo de sus padres y una de sus hermanas, quien también se desempeña como enfermera en medio de la pandemia de COVID-19. “Gracias a mis papás Julio y Fidelina yo estoy acá y a mi hermana que también es enfermera y trabaja acá. Ella también fue un ejemplo a seguir”, dijo la joven enfermera.

Por si fuera poco, una vez terminada su jornada, debió caminar cerca de 30 cuadras para regresar a casa, pues debido a la pandemia y las restricciones gubernamentales el transporte público es escaso. Arrancó muchísimos aplausos y admiración, entre sus compañeras y el público que agradece su denodado esfuerzo. Después de todo, Vergara logró aprobar y llegar a casa como una enfermera.