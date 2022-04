Aunque el impacto mediático de la guerra en Ucrania ha bajado en intensidad, lo cierto es que el conflicto provocado por Rusia sigue afectando la economía mundial, como a la geopolítica del planeta, pero algunos tratan de sacar réditos de esto, tal y como sucedió con una influencer de TikTok en los Estados Unidos, la cual fue acusada de aprovecharse de la crisis del país europeo para conseguir más seguidores en esta red social.

Un challenge que generó críticas

Ella se llama Olena Sadovska, una joven de 18 años de ascendencia ucraniana-estadounidense, la cual no tuvo mejor idea que compartir un desafío que consistía en caminar en la máquina escaladora en su gimnasio local durante 24 horas el pasado 26 de marzo y, de inmediato, se volvió viral acumulando más de 16 millones de reproducciones.

Tras esto, compartió enlaces al portal GoFundMe con la finalidad de recaudar dinero para la organización sin fines de lucro Ukraine Relief, cuya sede se ubica en California, la que fue creada al poco que iniciara la invasión rusa a la nación de Europa del Este a finales de febrero de 2022.

Se sabe que, desde entonces, esta institución ha recaudado poco más de 11.6 mil dólares, pero esto no evitó que, en la caja de comentarios de sus videos, los usuarios de TikTok se enfrascaran en un intenso debate, donde no pocos aseguran que un “challenge” poco o nada puede hacer para ayudar a la situación que hoy vive Ucrania producto de la guerra.

Creen que utilizó la guerra para hacerse famosa

Su primer video involucrando su contenido a supuesta filantropía con Ucrania data del 26 de marzo, el cual ha acumulado más de 13.1 millones de vistas, afirmando: “Creando conciencia sobre lo que está sucediendo en Ucrania”.

En dicha publicación, los usuarios la criticaron con dureza: “Buen trabajo por crear problemas del mundo real sobre ti misma”, “¿cómo ayuda esto?”, pero otro la defendieron: “¿qué le pasa a la gente? Ella ha recaudado más dinero que yo o cualquier persona que conozca ¿por qué las críticas por recaudar dinero? Literalmente, se llama caridad”.

No fue su intención hacerse popular

A Insider, Sadovska comentó que los videos, es verdad, le ayudaron a alcanzar un público más amplio, pero también recaudando donaciones de, por ejemplo, gente que no la seguía: “Mucha gente decía cosas como: ‘si realmente le importara, no llevaría esto a las redes sociales’. Pero, en realidad, es todo lo contrario, porque nunca habría recibido tantas donaciones si no hubiera publicado al respecto. Las únicas personas que habrían sabido esto serían mi familia y las personas que viven en mi ciudad”.

Asimismo, afirma que escogió, precisamente, los desafíos de subir escaleras porque, precisamente, son los más populares, es decir, los que atraen a más personas, generan mayores vistas.

Promete hacer más challenges

Lo cierto es que desde que Olena hizo estos challenges su número de seguidores en TikTok ha crecido como la espuma, al punto que hoy por hoy cuenta con más 87 mil, pero aseguró que su intención nunca fue hacerse popular en esta red social.

Sin embargo, al mismo medio confiesa que, aprovechando su fama en esta plataforma china, se dedicará a hacer más retos con la finalidad de recaudar fondos para causas sociales, pero también para ayudar a la guerra en Ucrania: “Es una forma increíble de crear conciencia sobre cualquier cosa porque llega a muchas personas de todo el mundo”.