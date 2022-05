Sin duda alguna, muchos alumnos no aprenden ni captan las lecciones de la misma manera, por lo que necesitan un incentivo adicional al resto. Tal es el caso de una maestra en los Estados Unidos, quien enseña de una manera divertida y distinta la materia de matemáticas: rapeando, lo cual le ha valido a su historia convertirse en tendencia de redes sociales de TikTok, donde sus clases han acumulado millones de reproducciones.

Fascinada con el rap

Nuestra protagonista se llama Kristie Keidel y enseña en el sexto grado de la Escuela Intermedia North Tonawanda. Tras convertirse en viral de la plataforma china, confesó en declaraciones a WGRZ-TV.

“Me encanta bailar, me encanta rapear, me encanta cantar. Así que recién comencé duranta la pandemia. Fue entonces cuando hice mi primer TikTok. Y comencé a bailar y usé algunos de mis raps matemáticos. Decidí ponerlos allí al alcance de otros maestros”.

Su verdadera influencia

La metodología de Kiedel es simple, usa los raps para explicar a sus alumnos fórmulas matemáticas, pero también para resolver los diversos problemas de esta materia. Pero esto no surgió de la nada, pues la inspiración la encontró en alguien muy importante para ella: su abuelo.

“Al crecer, nos llamó la ‘niña de sus ojos’ a mí y a mi prima. Escribió muchos poemas. Creo que lo obtuve de él. Escribo muchos poemas, rimas, raps. Él se siente orgulloso desde arriba (los cielos) de mirarme desde arriba porque este video se volvió viral y mis canciones están disponibles para que otras personas las usen. Eso es todo lo que siempre quise”.

Éxito viral en TikTok

Su video más popular en TikTok data del pasado 20 de marzo, el mismo que ha conseguido una envidiable suma que supera los 20 millones de vistas: “Solo por hacer un rap en mi clase, y he hecho millones de canciones. Tengo niños que ahora son adultos y comentan que todavía recuerdan ese rap. Es genial cuando ves a muchos de los niños y la comunidad recordando la canción que hice hace años”.

Alumnos y profesores fascinados con Kristie

Al respecto, la compañera de nuestra protagonista, Juli Helfman, destacó a WGRZ-TV: “Ella crea todas sus canciones. Me envía un mensaje: ‘¿Esto tiene sentido?’ Le apasiona enseñar y asegurarse de que los niños entienden el material. Todo lo que hace se queda con estos estudiantes. Dejará un legado en esta escuela”.

Este mismo medio, tomó las declaraciones a algunos de sus alumnos, quienes se mostraron contentos con la metodología de Keidel, pues también hace que las matemáticas les resulten divertidas y hasta fascinantes.

“Cada vez que entro a clase, me pregunto: ‘¿Qué va a hacer ahora?’ ella es la razón por la que me gusta estar en la escuela”, “las canciones no solo son buenas, sino también nos ayudan a entender”, “honestamente, nunca me gustaron mucho las matemáticas. Siempre las encuentro difíciles, pero la señora Keidel hizo que fueran realmente fáciles para mí”.

Comprometida con la enseñanza

Finalmente, nuestra maestra es consciente de la labor que hace, del impacto que tiene en sus estudiantes, siendo esto la motivación que necesita para seguir haciendo lo que hace: “Tengo la oportunidad de llevar esa emoción a los niños y verlos mientras están aprendiendo. Tengo la emoción de recordar estas cosas en los años venideros, con suerte. Siempre he dicho, si no puedo impactar a un niño, espero que alguien en el futuro pueda”, sentenció.