El aumento de estafas en centros de salud está generando preocupación, y una usuaria de TikTok decidió referirse al tema mediante un video publicado recientemente. La joven, identificada como Seema (@seemashah_) en la mencionada plataforma, señaló que adquirió junto a su esposo un seguro dental, por lo que empezaron a buscar un especialista en el área de Miami, Estados Unidos. Así, dieron con un profesional de Midtown que, sin previo aviso, los sometió a una serie de procedimientos sorprendentes. ¿Qué ocurrió exactamente?

“Estaban haciendo como todas estas radiografías. Hicieron una tomografía computarizada y mi esposo es radiólogo y dijo: ‘¿Por qué hacen tomografías computarizadas?’”, recordó la mujer.

Seema, quien siempre había cuidado su higiene bucal, se sintió alarmada por la cantidad de procedimientos y “pruebas dentales” a los que fue sometida junto a su pareja.

“Dijeron: ‘Oh, no podemos hacer una limpieza regular’. Necesitamos hacer todo esto como limpiezas con láser porque tienes encías muy malas’”, aseguró, y agregó: “Y, fíjate, nunca me han dicho eso. Uso hilo dental todo el tiempo, así que esto fue una novedad para mí”.

La situación se tornó más preocupante cuando el dentista les informó que, en lugar de visitas semestrales, ahora necesitarían limpiezas trimestrales, junto con una serie de costos adicionales.

Ante esta situación, la joven buscó la opinión de un amigo dentista, quien le alertó sobre la falta de ética del consultorio dental que estaban visitando.

“Tienes que largarte de ahí. Ese sitio es el lugar menos ético que jamás haya existido”, le dijo esa persona. Además, le advirtió sobre algunas malas prácticas en aquella clínica, incluyendo extracciones dentales innecesarias y someter a procedimientos a pacientes que no lo necesitan.

Tras recibir esta advertencia, Seema decidió no volver a la cita, sintiéndose incómoda y desconfiada por los malos comentarios.

Los usuarios compartieron sus propias experiencias

En respuesta a su video, otros usuarios compartieron experiencias similares de estafas dentales, poniendo en evidencia que se trata de un problema mucho más grave de lo que parece.

“Una vez me dijeron que tenía cuatro caries y fui a otro dentista y me dijeron que no tenía NINGUNA”, reveló un internauta.

“Me cotizaron 7.000 dólares por la extracción de las muelas del juicio…. Sin incluir la costosa radiografía que querían que me hiciera”, dijo otro.

“Por eso tengo miedo de ir al dentista, lo cual es una pena porque es importante”, comentó un tercero.

¿Cómo lavarse correctamente los dientes?

El cepillado dental adecuado es esencial para mantener una buena salud bucal. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo lavarse los dientes correctamente:

Para lavarse los dientes correctamente, elige un cepillo suave o mediano, usa pasta dental con flúor y moja el cepillo y la boca con agua. Coloca el cepillo en un ángulo de 45 grados hacia las encías y cepilla todas las superficies de los dientes durante al menos dos minutos. No apliques demasiada presión. Limpia la lengua y no olvides los dientes posteriores.

Enjuaga con agua después del cepillado y usa hilo dental o cepillos interdentales para limpiar entre los dientes.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias