Los adolescentes suelen tener reacciones muy diferentes en medio de una rabieta: algunos gritan, otros se encierran en sus habitaciones, pero ¿qué tan probable es que uno empiece a cavar en su patio? Eso es lo que hizo Andrés Cantó, aquel 9 de marzo de 2015 tras discutir con sus padres. El púber empezó a hacer un agujero en el medio de su jardín, sin imaginarse que años después se convertiría en protagonista de una increíble historia viral .

Andrés es un joven que vive en Alicante, España , y que se volvió tema de conversación en las redes sociales tras publicar una serie de fotografías de una cueva. Seis años después de aquel ‘berrinche’, el joven ha construido un ‘palacio subterráneo’ en el que tiene todas las comodidades: tres habitaciones, un horno, luz y hasta wifi.

Todo inició por un tema sin importancia: sus padres querían que se vistiera bien para ir al pueblo, pero el joven se negó una y otra vez. Andrés contó a la cadena COPE que “siempre iba en chándal y con mis zapatos menos lustrosos y cuando iba al pueblo me decían que me cambiara, pero yo no quería cambiarme, me enfadé y me puse a dar paladas”.

LA CUEVA , el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó una cueva.



1. 9 marzo 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd pic.twitter.com/U1VyVwjoFu — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

No fue hasta abril del 2021 en el que mostró los grandes avances de lo que empezó como una rabieta. Seis años pasaron en el que trabajó arduamente para lograr que aquel pequeño agujero se convierta en una casa envidiable. Desde 2018 obtuvo grandes avances pues gracias al motopico que le prestó su mejor amigo, Andreu, el proyecto que aún seguía como cueva pudo convertirse en realidad.

Para 2019, Andrés Cantó ya había completado las escaleras de acceso y construido la primera habitación. Lo último fue “empedrar y adobar paredes”, lo cual reconoce que ha sido muy divertido. “Siempre que tengo una hora libre me voy a cavar. Ya tengo 10 metros cuadrados que significa que he sacado muchísima tierra. Das un picazo en la pared y te salen tres cubos de tierra”, cuenta el joven.

3. 2018/19. La cosa de repente ya es seria, es que quepo jjajajajsjsha, ahí ya me puse a pensar en cuestiones más técnicas.



Cambio físico brutal, chavales, menos gym y más cuevas. pic.twitter.com/2314jmthnG — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

La fama en redes sociales, que a la postre lo convirtió en noticia mundial, le llegó de repente tras publicar un video viral con los avances que ha logrado hasta el momento en su cueva. Tanta fue la relevancia que el ayuntamiento de su pueblo le obligó a sacar una licencia de obras para continuar con la excavación. Y confirmó que hasta Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil fue hasta su cueva para certificar la construcción.