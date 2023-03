David Anderson se encontraba de visita en el Parque Estatal Crater of Diamonds cuando hizo un descubrimiento que lo dejó pasmado: un diamante marrón de 3,29 quilates. Pero no es el primero que este hombre de Arkansas (Estados Unidos) encuentra. Esta es su peculiar historia que se ha vuelto viral.

Es el diamante más grande encontrado en el parque desde septiembre de 2021, dijo The State Parks of Arkansas en un comunicado. Pero esta no es la primera vez que hacía tamaño descubrimiento ya que, según asegura el propio Anderson, ha descubierto más de 400 diamantes en los últimos 16 años.

David Anderson, un visitante habitual del parque, encontró el diamante el 4 de marzo mientras buscaba en el suelo en el área de búsqueda de diamantes de 37,5 acres del parque. Llamó a su descubrimiento BUD, que según dijo significa Big Ugly Diamond (Diamante grande y feo).

Anderson dijo que inicialmente pensó que la piedra era cuarzo. Pero luego fue identificado como un diamante marrón con una superficie picada. Los diamantes marrones, amarillos y blancos son los más comunes que se encuentran en el parque Crater of Diamonds.

“El diamante del Sr. Anderson es del tamaño de un guisante inglés, con un color marrón claro y forma de octaedro”, dijo el intérprete del parque Tayler Markham en la declaración del parque. “Tiene un brillo metálico típico de todos los diamantes que se encuentran en el parque, con una superficie parcialmente reabsorbida y muchas inclusiones”.

Anderson y sus 400 diamantes

El parque se creó en el año 1972, pero el campo de diamantes se descubrió en 1906. Desde entonces, se han encontrado allí más de 75 000 diamantes. Desde el 2007, Anderson ha encontrado más de 400 diamantes, incluidos 15 que pesan más de un quilate, informó el parque en un comunicado.

Anderson también encontró un diamante amarillo de 3,83 quilates en 2011 y una gema blanca de 6,19 quilates en 2014. Según el parque, Anderson normalmente vende sus diamantes localmente y tiene los mismos planes para esta piedra que acaba de hallar.

A partir de marzo de 2023, se registraron 124 diamantes encontrados en el parque estatal este año. Los visitantes encuentran un promedio de uno o dos diamantes cada día, dijo el parque.