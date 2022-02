Una familia de Estados Unidos se llevó un tremendo susto, luego de su hijo realizó una ‘pequeña travesura’: llamó accidentalmente al 911, número de teléfono de emergencia, durante su siesta. El relato de los padres se publicó en YouTube y no tardó en hacerse viral. La particular historia desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

El lunes 31 de enero, Leon y Andrea Hendrix, quienes residen en Michigan, disfrutaban de una tranquila noche cuando, de pronto, escucharon a su niño Landon, de tres años, balbucear en la habitación que comparte con su hermano pequeño.

La verdad sobre el niño que llamó accidentalmente al 911

Según detalla WOOD TV-8, la madre, que trabaja desde casa, se encontraba en el sótano mientras su esposo León, exreportero y presentador de televisión, conversaba por teléfono con su hermana. Sin embargo, alrededor de las nueve de la noche se percataron que alguien le respondía a su hijo y recordaron que habían dejado un Apple Watch (reloj inteligente) en la cuna de Landon.

“Ese fue uno de los relojes de la serie original. Pensé, ‘No lo he usado en años, probablemente no esté conectado a un teléfono, ¿qué hay de malo en que mire el reloj de Mickey Apple?’”, confesó Andrea Hendrix.

Dentro de la habitación, estaba un monitor para bebés que registra cuando detecta un sonido. “Estaba escuchando, y dije, ‘Espera, ¿es alguien más hablando?’”, agregó la mamá de Landon. Segundos después, los padres se percataron que su niño había llamado al 911 y se volvieron “locos”.

“Los niños están en el Apple Watch llamando al 911 y él dice, ‘Oh, no’. Cuando estaba sucediendo, estaba como enloqueciendo. Obviamente porque estaba como, ‘Dios mío, no puedo creer que haya llamado al 911′. Y yo estaba como, ‘¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto y están en camino aquí?’ “, explicó Andrea.

Qué pasó con la llamada al 911

El registro de llamadas mostró que Landon pasó siete minutos hablando con un operador de 911. Afortunadamente, la llamada no pasó a mayores, porque el hombre percató que no existía ninguna emergencia y no mandó personal de primeros auxilios a su casa.

Por su parte, Leon Hendrix utilizó su cuenta de Facebook para compartió el incidente. “Mi hijo de 3 años llamó al 911 esta noche. Se llevó a la cama lo que pensamos que era un Apple Watch obsoleto y lo siguiente que sabemos es que está hablando con el 911 en el reloj. Aquí hay un clip. Aprendan de nuestros errores, padres”, escribió el comunicador.

