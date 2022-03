Los niños siempre cuentan con un peluche favorito al que le tiene un apego especial. Sin embargo, en cualquier momento pueden perderlo de vista. Así le pasó a la pequeña Rae en Estados Unidos. Debido a las redes sociales, esta historia tuvo un sorprendente final y la bebé logró volver a verlo. En poco tiempo, el video del reencuentro se convirtió viral y emocionó a más de un cibernauta.

La menor Rae vivió una ‘tragedia infantil’ cuando perdió a su vaca de peluche llamada “Austin” en el Aeropuerto Internacional de Detroit. Afortunadamente, otra viajera identificada como Mary Joyce se topó con el juguete y alertó al personal.

Ante esta situación, los trabajadores del aeropuerto realizaron el anuncio sobre el peluche extraviado y buscaron a los dueños del objeto, pero los esfuerzos fueron en vano. Por ello, Mary abordó su vuelo a New York con el peluche.

Utilizó las redes sociales para encontrar a la familia

Pasaron los días y Joyce decidió no bajar los brazos, por lo que abrió una cuenta de Instagram con la esperanza de ubicar a la familia del juguete. Mediante este perfil (@dtwcow2022), la muchacha se encargó de relatar su viaje junto a “Austin”.

“Mary me encontró y buscó a mi persona por todas partes. Como no pudimos encontrarlos, ¡Mary me lleva a todas partes con ella! Ojalá encontremos a mi amigo, los extraño mucho”, decía una de las publicaciones de @dtwcow2022.

Final feliz

En este contexto, el Aeropuerto de Detroit se sumó a la ‘cruzada’ y compartió un post desde su página de Facebook con las fotografías del juguete extraviado. Luego de varios días, una mujer comentó que el peluche pertenecía a su hija Rae.

“Vamos a llevar a este pequeño de vuelta a su dueño. Gracias a un amable viajero, este juguete de peluche fue encontrado en la terminal McNamara. Actualmente está a salvo y disfrutando de sus viajes, pero está listo para reunirse con su dueño”, indicaba la publicación.

El emotivo reencuentro

Después del mensaje de la madre, Joyce obtuvo la dirección de la familia y envió al peluche de regreso a Ohio. Una vez que el Austin llegó a su casa, la bebé Rae y su juguete favorito protagonizaron un tierno momento.

Como era de esperarse, la cálida bienvenida cautivó a miles de usuarios y la escena rápidamente se hizo tendencia en Internet.