Una joven estadounidense expresó su decepción con la cadena de comida rápida Chick-fil-A, luego de un incidente que la ha llevado a cuestionar su compromiso con la marca. En un video compartido en TikTok, Aylin Avci (@_staylina) dio a conocer el cobro inesperado que le hicieron tras hacer un pedido simple, sin imaginar que desataría una gran controversia en las redes sociales.

En su video, Aylin detalla cómo, al realizar un pedido sencillo de papas fritas y una bebida, se encontró con una sorpresa desagradable al revisar su recibo. Además del costo de los alimentos, se le había cobrado una tarifa adicional por la bolsa de papel en donde el entregaron su comida.

Indignada, la joven cuestionó la lógica detrás de este cobro, señalando que es excesivo y que está cambiando la experiencia del cliente de manera negativa.

“¿Qué sigue?”, preguntó Aylin en su video, el cual ha superado las 260 mil reproducciones. “¿Me van a cobrar por el contenedor de las papas fritas? ¿Por las papas mismas? ¿Por aparcar en su estacionamiento?”.

La crítica de Aylin no se limitó al cobro cobro por las bolsas, pues también expresó su descontento con los cambios realizados en el programa de recompensas de la aplicación. Indicó que ahora es mucho más difícil obtener beneficios como bebidas gratis. Además, denunció un cambio en el sabor del pollo, afirmando que ya no es el mismo producto de calidad que solía disfrutar.

“Literalmente cambiaron el pollo”, agregó. “Y es el pollo más asqueroso que he comido en mi vida”.

Los usuarios compartieron sus propias experiencias en Chick-fil-A

El testimonio de Aylin generó un gran debate en las redes sociales, con muchos usuarios compartiendo sus propias experiencias negativas con Chick-fil-A. Algunos mencionaron aumentos significativos en los precios, mientras que otros criticaron la reducción de las porciones y la disminución en la calidad de los alimentos.

“Cuesta más de 65 dólares alimentar a mi esposo, a mis tres hijos y a mí en Chick-fil-A y ni siquiera me dan una comida, solo me dan un sándwich. Es dinero de restaurante, no de comida rápida”, comentó una internauta.

“¡SÍ! Ya no vamos. Alimentar a una familia de seis personas tiene un coste exorbitante y, para colmo, el pollo tiene un sabor horrible y la cantidad de patatas fritas es una auténtica pena”, escribió otro.

Un tercer usuario sugirió que el costo del bolso puede variar de un estado a otro. “Debes vivir en un estado que tenga una ley de bolsas reutilizables. Acabo de mirar todos mis recibos en la aplicación y no hay ninguna tarifa por bolsas. Estoy en Texas”, escribió.

Cabe agregar que, según el medio Daily Mail, las bolsas de plástico de un solo uso están prohibidas en Pensilvania, donde parece que vive Aylin, desde enero de 2024.

¿Cuántos locales de Chick-fil-A hay en Estados Unidos?

Chick-fil-A es una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense reconocida por sus sándwiches de pollo. Fundada en 1946 y con sede en Atlanta, Georgia, la empresa logró convertirse en una de las cadenas de restaurantes más grandes de Norteamérica.

Chick-fil-A opera más de 2,600 locales en todo Estados Unidos, lo que la convierte en una de las cadenas de restaurantes de comida rápida más extendidas en el país.

La empresa se destaca por su enfoque en la calidad de los alimentos, el servicio al cliente y su compromiso con la comunidad.