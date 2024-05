Sandra (@aquisandrax) es una española residente en Estados Unidos que vive un drama luego de que su querido gato se enfermara en Miami. La tiktoker se enfrenta a una batalla no solo contra la enfermedad del minino, sino también contra las exorbitantes facturas del veterinario en el país norteamericano. Con la voz entrecortada por la emoción, compartió detalles de lo ocurrido y todo lo que ha tenido que pagar en gastos médicos solo en las últimas semanas. Por cierto, puede que te interese el caso de un hombre que atraviesa 4 estados diferentes cada vez que debe ir a trabajar.

“Acabo de dejar a mi gato en el quirófano y les voy a enseñar cuánto cuesta el veterinario en Estados Unidos”, dijo la joven. Luego, reveló que ha llevado a su mascota varias veces al médico, pero que por primera vez le han encontrado un murmullo en el corazón y tiene que ser intervenido.

Para ello, antes de la operación, ha tenido que tomar antibióticos durante aproximadamente dos semanas que han costado alrededor de $2000 dólares.

Además, Sandra ha tenido que pagar $474 de los Rayos X, anestesia para la operación de $450, la amputación $662, la medicina para los dolores $81 y los fluidos de la operación por $140.

“Nos sale el total de la broma por 3400 dólares lo que es la operación, sin contar los 2000 dólares que llevamos gastados de antes”, agregó.

Sumando los gastos previos, la cuenta final se eleva a un total de casi $5500.

Las reacciones de los usuarios

Sandra, visiblemente afectada por todo lo que está pasando, confiesa que se ha visto obligada a tomar medidas drásticas para afrontar la situación.

“Me voy a pasar el resto del mes comiendo arroz blanco”, afirma. “Todo sea porque el gato esté bien”, concluye, dejando claro que el bienestar de su mascota es lo único que importa.

Su historia ha conmovido a miles de personas en las redes sociales. El video acumula más de 1.8 millones de reproducciones y ha generado una ola de comentarios de apoyo y solidaridad.

“Yo me he gastado en mi perro (bulldog francés) en España más de 10000€ en 3 operaciones de hernias discales en sus primeros 3 años de vida… Un riñón he tenido que vender”, escribió una persona.

“Cómo puede costar tan caro yo flipo”, señaló otra.

“¿Sandra, tu gatito no tiene seguro? Es importante tenerlos asegurados. Espero que todo salga muy bien”, agregó un tercero.

¿Cuánto cuesta ir al veterinario en Miami?

El costo de ir al veterinario en Miami varía dependiendo de varios factores, como el tipo de mascota, el procedimiento que se necesita, la clínica veterinaria y la ubicación. Algunas ideas generales son las siguientes, según informa la Fundación Veterinaria de Miami:

Consultas generales:

Examen físico: Entre USD 50 y USD 100

Vacunas: Entre USD 20 y USD 50 por vacuna

Desparasitación: Entre USD 30 y USD 50

Procedimientos:

Castración/esterilización: Entre USD 150 y USD 300

Radiografías: Entre USD 100 y USD 300

Limpieza dental: Entre USD 150 y USD 300

Cirugía: Entre USD 500 y USD 5.000 o más

