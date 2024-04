El colapso del puente de Baltimore ha dejado a muchas personas conmocionadas y preocupadas por su seguridad, situación totalmente comprensible ya que este incidente fatal resultó en la pérdida de seis vidas y en la inmersión de varios vehículos. Mientras que algunos de los cuerpos de las víctimas fueron recuperados, otros permanecen desaparecidos, dejando a sus familias con incertidumbre y mucho dolor. En medio de esta tragedia, la Dra. Darria (@therealdrdarria), una doctora de emergencias, compartió un valioso consejo en un video de TikTok que se viralizó rápidamente.

En el clip, la profesional destaca un factor común entre los pacientes que ha tratado y que sobrevivieron a inmersiones vehiculares: la adecuada y rápida respuesta ante una emergencia de este tipo.

De esta manera, Darria pasa a explicar lo que viene a ser el protocolo SWOC, es decir, “Cinturones de seguridad quitados, ventanas abiertas, fuera del auto, los niños mayores primero”, precisamente en ese orden.

Según la doctora, estos pasos deben ser realizados en menos de 60 segundos para aumentar las posibilidades de supervivencia, y el abrir las ventanillas traseras es lo primero que debe ocurrir ante una posible caída al agua.

“Cuando atiendo a pacientes que sobrevivieron a inmersiones de vehículos, es porque sabían qué hacer y lo hicieron inmediatamente antes de que tuvieran tiempo de entrar en pánico. Quiero que ustedes puedan hacer lo mismo”, comentó la profesional.

Por medio de una animación, destaca la importancia de que “la mayoría de autos se inclinan hacia adelante, lo que significa que la ventana de la segunda fila permanece sobre el agua por más tiempo”.

En qué consiste el método de seguridad SWOC

Dicho esto, pasa a explicar los pasos del protocolo SWOC: “S (seatbelt) de cinturones de seguridad: quítenle los cinturones de seguridad a todos. W (window open) de ventana abierta. Ábrelas inmediatamente ya que lo utilizarás como salida”.

La O (out of car) hace referencia a salir del coche y ayudar a los menores que estén utilizando cinturones o asientos especiales. Finalmente, la C (oldest children first) es para que los niños más grandes salgan primero y tú, como adulto, te hagas cargo de los más pequeños.

El testimonio de Darria superó las 13 millones de visualizaciones y varios usuarios compartieron sus propios métodos de seguridad.

Una internauta señaló que siempre lleva fideos flotadores debajo de su asiento en caso de que enfrenta alguna emergencia. Otra comentó que siempre que conduce sobre un puente se asegura de abrir las ventanas de su vehículo en caso de que algo salga mal.

