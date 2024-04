Recientemente, el usuario estadounidense Bill, un experto en automóviles identificado en TikTok como @billythecarkid, se volvió viral tras publicar un video en el que comparte una serie de consejos sobre cómo obtener un buen trato a la hora de comprar un automóvil. El clip, además de acumular más de 70 mil reproducciones en la mencionada plataforma, ha generado una gran cantidad de comentarios, sobre todo de personas que tuvieron oportunidad de trabajar para la industria automotriz.

Bill grabó su video desde el interior de su automóvil y comenzó explicando que su consejo podría “molestar al vendedor”, pero que podría resultar en ahorros significativos para el comprador.

Su estrategia consiste en hacer lo posible por negociar un descuento, ya que los vendedores suelen ser reacios a ofrecer este tipo de beneficios debido a que buscan obtener la mayor ganancia posible.

Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de conversar directamente con el concesionario. Algunos de estos establecimientos ofrecen financiamiento, compra de garantía o servicios post venta gratuito en el mismo local.

Estos beneficios, asegura Bill, pueden llevar a un comprador a “convertirse en un cliente de por vida”, que son “cosas a las que el gerente de ventas y el gerente general pondrían un poco más de valor”.

El experto señaló que, al solicitar un descuento al vendedor, es posible que este no traslade la petición al gerente de ventas, ya que podría considerar que no le resulta rentable. En cambio, sugirió conversar directamente con el gerente para pedir beneficios en caso se compre un coche.

Otro punto importante es la posibilidad de hacer un intercambio de vehículo por un descuento. Según Bill, algunos vendedores se niegan a aceptar autos antiguos, cosa que no ocurre con los concesionarios, los cuales suelen aceptar este ofrecimiento.

Así reaccionaron los usuarios

El testimonio del estadounidense desató todo tipo de comentarios, con varios vendedores de autos compartiendo sus propias experiencias.

“Vendí autos usados. Mi objetivo era conseguir el coche adecuado para el comprador adecuado. Por supuesto, quería ganar dinero, pero descubrí que ganaba más vendiendo más autos, por lo que a menudo vendíamos autos por menos”, escribió uno de ellos.

“La conclusión es que el director financiero tiene la última palabra”, agregó otro.

“Oh, no... por favor, no llame a mi gerente... quien me dirá exactamente lo mismo que te dije porque hablamos sobre los descuentos que podemos hacer cada mañana”, señaló un tercero.

