Hannah Findlay es una madre de Nueva Zelanda quien expuso toda su incomodidad en Instagram ¿Qué sucedió? La mujer reveló lo mucho que le desagrada que otros padres traten de decirle qué hacer con sus hijos cuando le aconsejan que los “disfrute”. Su publicación generó polémica en dicha red social cuando su historia se hizo tendencia.

Marcando posición

“No necesito que me digan que disfrute este momento. Literalmente, arriesgué mi cuerpo para hacer realidad este sueño mío. No hay nadie más agradecida que yo por estos niños (…) ¿podemos borrar universalmente esta frase? Has olvidado todas las cosas difíciles y extrañas la suavidad, la pequeñez de tus hijos pequeños ahora que han crecido, pero todavía estamos en eso. En esos largos días y años cortos. Cocinas desordenadas y corazones llenos”, dice la mamá de dos hijos.

La mujer de 36 años prosigue para lanzar una sugerencia: “podemos retirar el ‘disfruta cada momento’ y remplazarlo con un masaje en el hombro? Ese es un recordatorio que, de hecho, estamos haciendo un buen trabajo”.

Publicación de Hannah Findlay en Instagram. (Foto: hanfindlay/Instagram)

No todos los días son “felicidad”

Cuando la publicación se hizo viral en Instagram, Good Morning America se comunicó con la neozelandesa, quien confesó que la publicación hecha en setiembre hoy le produce un punto de vista distinto.

“Desde que tuve a mi bebé, las cosas para mí han sido muy difíciles y, aunque disfruto de mi hija, y me encanta, también está bien decir que también hubo momentos muy difíciles. No fue hasta que tuve a mi hija que me di cuenta de que está bien sentirse así. No tengo que sentirme culpable o sentir que tengo que disfrutar cada minuto porque, en realidad, es muy difícil en algunos momentos y no creo que las mamás se den tanto permiso para sentir ambos sentimientos”.

Insistió en que dicho sentir no solo se restringe a la maternidad, sino a diversos aspectos de la vida: “sabes, no disfrutamos de la vida todo el tiempo. No nos volvemos hacia alguien que está teniendo un mal día y le decimos: ‘bueno, disfruta la vida todo el tiempo’. No hacemos eso, pero parece que queremos decírselo a las madres”.

Madres de soporte

Nos cuenta también que comenzó a escribir sus pensamientos hace cuatro años, tras el nacimiento de su primer bebé, uno que fue muy complicado: “tenía una cuenta de Instagram antes de la maternidad y eran fotos mías y de mi perro, con un par de cientos de seguidores. Luego, tuve a mi niña en 2018, un embarazo difícil, con un parto traumático, me dejó algunas lesiones de nacimiento y un gran impacto en mi cuerpo que, realmente, no había anticipado”.

Hoy por hoy, ha encontrado a un grupo de madres con las cuales comparte sus experiencias, pero también sus sentimientos respecto a lo que implica ser mamá: “hice amistades increíbles con algunas mujeres. Estamos conectados a través de estas experiencias compartidas y de este trauma compartido. Y, luego, a medida que crecemos y avanzamos con estas experiencias a cuestas, nos convertimos en solo madres amigas, lo cual es muy agradable. Sinceramente, no habría podido ejercer la maternidad sin esta plataforma para poder expresarme”, sentenció.