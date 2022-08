Estados Unidos, con toda seguridad, es el país más afectado por las masacres en escuelas que, año tras año, se lleva la vida de cientos de inocentes y este problema parece no encontrar una solución, por lo que es importante saber cómo reaccionar antes la posibilidad de esto. Por ello, una madre de familia ha preparado a su hijo para un “simulacro de tiroteos”, historia que se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok.

Previniendo tragedias

Cassie Walton vive en McAlester, Oklahoma, es madre de dos hijos, y se hizo viral por alistar con todo lo necesario para que el mayor de sus pequeños, Weston, de 5 años, vaya seguro al reinicio de clases.

Al ser contactada por ABC, reveló: “En el fondo de tu mente, siempre estás preocupado por eso. Y nunca está fuera de la mesa. Siempre es posible, sin importar dónde vivas o a qué tipo de escuela vayas, realmente nunca se sabe”.

Reveló que, además de comprar sus útiles habituales, también adquirió un inserto de mochila a prueba de balas que va en el interior de la misma. Pero, no solo eso, pues también llevó al menor a un simulacro de tirador activo, pensando que esto le servirá sobre cómo lidiar con una hipotética situación en la vida real: “Creo que es importante para él saber, al menos, algunas ideas de lo que debería estar haciendo en lugar de entrar a ciegas y no saber nada”, agregó.

Preparándose para evitar un desastre

Cassie nació en 1999, año en que tuvo lugar la masacre de Columbine que se cobró la vida de 12 estudiantes y 1 maestro. En ese sentido, confesó que participó en incontables simulacros de seguridad en la escuela: “Teníamos amenazas todo el tiempo, y nunca sabrías cuáles son serias y cuáles no. Así que tienes que estar preparado, pase lo que pase, para pasar de cero a 100 en un abrir y cerrar de ojos”.

En TikTok compartió el video cuando ella guía al pequeño Weston en un simulacro de tirador activo en casa, donde le pregunta al pequeño de 5 años qué es lo que debe hacer si un maestro le pide que vaya a un rincón o cómo actuar si aparece un tirador en su aula y escucha a un policía si hay alguien dentro del salón de clases: “Permaneces absolutamente callado”.

El video ha congregado más de 7.1 millones de reproducciones y contó el por qué lo hizo: “Quería mostrar que, aunque es triste, está comenzando a ser nuestra realidad con la forma en que van las cosas. Cada año hay más y más tiroteos y es mejor estar preparado que lamentar”.

Opiniones divididas en TikTok

De inmediato, muchos padres de familia acudieron a la caja de comentarios donde dejaron por sentado toda su preocupación: “Desafortunadamente, esas mochilas no paran una ronda de 223; por eso, mi hijo no tiene una”, “¿cuál conseguiste en Amazon? Estoy viendo solo unos para pistola airsoft”, “esto es terror, pero es nuestra realidad y no debe ser así”, “¿es difícil estudiar en casa? ¿por qué la gente no hace esto?”, “esto me rompe el corazón. Nuestras escuelas solo requieren mochilas transparentes. Así que ni siquiera tenemos esto como una opción”, “si tengo que enviar a mi hijo a la escuela con una mochila a prueba de balas, simplemente, no los enviaré”.