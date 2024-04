La tarde del pasado lunes, un espectacular evento celestial pudo ser visto desde territorio estadounidense, mexicano y canadiense: un eclipse solar que “inundó” el cielo con un manto oscuro. Este raro suceso no pasó desapercibido prácticamente para nadie, pues mientras distintas empresas vieron la oportunidad para lanzar promociones centradas en lo ocurrido, miles de usuarios compartieron imágenes del hecho en las redes sociales y algunos incluso aprovecharon la ocasión para pedir matrimonio, teniendo como fondo la majestuosidad del fenómeno.

Aunque el evento ha generado una variedad de teorías de conspiración, cosa bastante usual cuando se producen este tipo de sucesos, llamó la atención el caso de una joven estadounidense que recientemente se volvió viral en TikTok. ¿El motivo? Ella aseguró haber contraído la “enfermedad del eclipse” en un relato en forma de video que ya ha sido visto más de 2 millones de veces.

Sabrina, identificada en la mencionada plataforma como @sabrinamariaaax, afirma estar experimentando varios síntomas menores que atribuyen al eclipse.

“Aparentemente, puede suceder algo con el eclipse en el que empiezas a sentir la ‘enfermedad del eclipse’”, empezó diciendo la chica. “No es broma, siento que eso es lo que estoy experimentando ahora mismo”.

“Salí a verlo y luego, cuando volví a entrar, después de unos minutos, me tiemblan las manos sin ningún motivo. Siento náuseas y siento pesadez por alguna razón”, agregó.

Las reacciones que generó el video viral de TikTok

El testimonio de Sabrina generó asombro entre los usuarios, con muchos de ellos asegurando haber experimentado algo similar.

“Inmediatamente después tuve dolor de cabeza y luego tomé una siesta”; “Dolor de cabeza, náuseas durante y después durante aproximadamente una hora y diarrea todo el día antes de que sucediera. ¡También he tenido sueños locos, muy reales y vívidos durante la última semana!”; “Wow. Sí. Me sentí muy mal. El cambio se sintió mucho. No me sentí real, sentí algo así como estar casi en un estado de sueño. Y desequilibrado”, comentaron las personas.

Otros internautas, como era de esperarse, simplemente optaron por hacer bromas en la sección de comentarios.

“Me siento mal, pero probablemente sean las 5 mimosas que comí durante el eclipse”, escribió uno de ellos. “He tenido la enfermedad del eclipse durante 29 años”, comentó otro.

Cabe agregar que los profesionales médicos muestran escepticismo frente a la idea de que haya una “enfermedad del eclipse”. El Dr. Nicholas E. Kman, por ejemplo, señala que es poco probable que la simple observación de un evento astronómico una afección. En cambio, sugiere que factores como el viaje, la anticipación y la adrenalina podrían ser los verdaderos causantes de los síntomas indicados.

Sea como fuere, aún falta evidencia concreta que vincule la observación del eclipse con enfermedades.

