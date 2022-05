En el mundo de hoy, millones de personas padecen de diabetes, la cual se manifiesta de diversas razones dependiendo la variante de la enfermedad que uno padezca. Abby Gebo, una mujer de los Estados Unidos, necesita inyectarse insulina para controlar su mal; sin embargo, cuando su jefe encontró una de sus jeringas entre sus cosas personales, pensó que se trataba de algo malo y reaccionó de la peor manera. Su historia se hizo tendencia en redes sociales como TikTok, donde los usuarios empatizaron con su relato.

Jeringa descubierto y el estallido de una discusión

Por medio de su cuenta personal @thegebos, nuestra protagonista trató de recrear la conversación con el gerente de su centro de labores cuando este se topó con la jeringa antes mencionada.

El video que cuenta con más de 80 mil reproducciones, lleva como descripción: “Hora de cuentos para diabéticos”, pero en la cinta ella reveló que el mencionado gerente le comentó a otra empleada que, ante el hallazgo, era mejor llamar a la policía, pero que primero iba a encontrar de qué va la jeringa que encontró.

La muchacha revela que el sujeto, seguidamente, consultó con otro empleado sobre a quién le pertenecía la mochila donde notó este objeto, pero, pronto, Gebo dijo que era suyo, a lo que el superior dijo que “esperaba algo mejor” de ella.

Piensa que se trata de drogas

Nuestra protagonista se sintió confundida con las aseveraciones del sujeto, hasta el mismo le pregunto si se estaba drogando: “¿Me veo como si me drogara?”, contestó ella evidenciando su molestia. Sin embargo, su gerente le exigió que explicara por qué porta con una jeringa entre sus pertenencias.

Es entonces cuando la joven detalló que sufre de diabetes, el gerente desconocía esta información. Pero afirmó que su sobrina también padece de esta enfermedad, pero que ella usa bombas para suministrarse insulina.

“Está bien, no puedo esperar para demandarlo, pero algunas personas no pueden pagar las bombas y tienen que usar viales y jeringas”, explicó Abby en TikTok.

Desconfianza del gerente

Pero, esto no acabó aquí, pues, lejos de creerlo, el gerente pidió que probara que usa las jeringas para la diabetes. Asegura que sabe que no tiene obligación de demostrarle nada al sujeto, pero para que el problema no escalara a mayores decidió mostrarle la jeringa y ampollas juntas. “Tienes suerte, pero te estoy observando”, fue la respuesta del sujeto.

Gebo destacó que el gerente le dijo que todo lo expresado por él tenía la intención de asegurarse que ninguno de sus subalternos caiga en el consumo de drogas; sin embargo, todo esto tuvo una reacción inesperada: “Y ese fue el día que renuncie”.

Usuarios le dan su apoyo

Tras contar lo sucedido, los usuarios de TIkTok no dejaron pasar la ocasión para reaccionar y aconsejar a la joven: “Hubieras involucrado a Recursos Humanos. Es ilegal buscar en tus cosas personales”, “¿por qué estaban revisando tus cosas? ¿Qué demonios?”, “quiero saber por qué estaban revisando tu bolso”.

También comentarios de internautas que padecen de diabetes: “Como alguien cuya madre es diabética, esto nos sucede con bastante frecuencia. Debido a que mi mamá usa jeringas, muchas camareras casi llaman a la policía hasta que mi mamá y yo explicamos que ella es diabética tipo 1, que se trata de insulina, que la necesita para sobrevivir”, “estaba con mi ex esposo y él fue a inyectarse antes de la cena en un restaurante; la mesa de al lado se quedó con los abiertos, dijeron ‘hay niños aquí’, ‘esto es inapropiado’”, “la policía me llamó por inyectarme insulina en público. Porque soy flaco y los diabéticos no son flacos”.