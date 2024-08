Christina Ford, una escritora de 63 años que viaja sola por el mundo, se volvió viral al dar a conocer la ciudad a la que no piensa volver. Tras una experiencia desagradable en Mykonos, uno de los destinos turísticos más populares de todo Grecia, la mujer compartió detalles de lo sucedido en un video de TikTok que, como era de esperarse, ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Ford, que reside en Londres, asegura que se sintió indignada desde el primer momento debido a la cultura de las propias de la isla. Según cuenta, le solicitaron dinero al salir de su habitación de hotel, además de las propinas que ya había dado durante su estadía.

“Esto es una locura”, señaló Ford, indicando que las propinas se han convertido en “una locura”. “Mykonos, no sé qué demonios te está pasando”, agregó.

Según el medio Daily Mail, Ford pagó cerca de 777 dólares por una estancia de tres noches. Ella recuerda que se quedó “sorprendida más allá de lo increíble” cuando se le pidió dar aún más propina al final de su viaje.

La escritora explica que, aunque normalmente deja una generosa recompensa si está satisfecha con el servicio, no le gusta cuando se le obliga a hacerlo.

“En todos mis años de viaje, nunca había visto algo como esto. También creo que si fuera griega y no canadiense, a menudo confundida con estadounidense, no me habrían preguntado”, indicó.

La experiencia negativa de Ford no terminó allí. En otro video, recomendó a los viajeros solitarios que eviten Mykonos, refiriéndose a su mala experiencia en varios bares. Explicó que en uno de ellos le exigieron un consumo mínimo de 100 euros, mientras que en otro lugar se le negó una mesa para uno, a pesar de que el restaurante estaba casi vacío.

La mujer argumentó que las personas que viajan solas enfrentan discriminación en Mykonos, ya que el personal de los bares y restaurantes parecía tratarla de manera injusta. Ella cree que esta actitud se debe a una desesperación por ganar dinero que lleva a discriminar a los clientes individuales.

A pesar de las críticas que recibió, Ford minimizó todos estos comentarios asegurando que fue superada por el apoyo de otros viajeros que tuvieron experiencias similares.

Recomendó en su lugar islas como Hydra, citando que lo que hizo popular a Mykonos ha sido reemplazado por precios excesivos y prácticas injustas.

“Lo que hizo popular a la isla en primer lugar ha sido reemplazado lentamente por precios y derechos exagerados”, finalizó la canadiense. “Puedo permitirme pagar por una excelente comida y servicio, pero a nadie le gusta que lo estafen o se aprovechen de él, independientemente de su presupuesto”.

Mykonos, un majestuoso destino turístico que ha aumentado sus precios con el tiempo

Mykonos se ha vuelto cada vez más caro debido al auge del turismo de lujo. La isla atrae a visitantes adinerados que están dispuestos a pagar más por experiencias exclusivas, lo que ha llevado a un aumento en los precios de alojamiento, comidas y servicios.

Esta demanda elevada ha hecho que los precios se disparen y ha llevado a prácticas que muchos encuentran excesivas. Los negocios locales, al buscar maximizar sus ganancias, han incrementado los costos, contribuyendo a la percepción de que Mykonos es ahora un destino caro y exclusivo.

