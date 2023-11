Viajar por el mundo es una experiencia enriquecedora que suele dejar una impresión duradera; sin embargo, cuando una persona que ha visitado 25 países comparte su opinión sobre una ciudad que no recomienda, vale la pena prestar atención.

Emma Maskell es una joven británica de 25 años que estuvo en naciones como Singapur, Mallorca, Indonesia, Tailandia y Australia. Aunque los lugares que recorrió son muy diferentes, explica que uno de estos la dejó con ganas de no volver nunca más.

Al hablar sobre Atenas, la capital de Grecia, la tiktoker fue bastante clara al decir lo siguiente: “No me gustó nada. Simplemente, no me sentí segura”.

A pesar de que el país europeo es conocido por sus playas y pintorescos paisajes, Emma reveló en conversación con Daily Mail que pasó varios momentos incómodos al visitar el mencionado país.

“Cuando caminaba por la calle, hablaba por teléfono con mi madre y sentía que recibía atención no deseada de los hombres en la calle”, recordó. “Incluso vi gente consumiendo drogas en la calle a pleno día”.

En un video subido a TikTok, la creadora de contenido mostró algunas zonas abandonadas de la capital de Grecia y exhibió las aglomeraciones que se forman alrededor de algunos lugares históricos. Esto a pesar de que el país es considerado cuna de la filosofía y la democracia.

“Pensé que podría haber sido el área, pero intenté mudarme a una diferente y era lo mismo”, aseguró.

Pese a su mala experiencia, la británica reconoció que disfrutó de la comida, visitó algunos mercados de artesanías, jardines públicos y otros puntos de interés; no obstante, afirma que, haciendo un balance, no recomendaría a una mujer viajar sola a Atenas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Qué tener en cuenta al viajar solo al extranjero

Cuando viajas solo al extranjero, es fundamental la planificación y la seguridad. Investiga a fondo tu destino, conoce la cultura, el idioma y los requisitos de visa. Asegúrate de llevar copias de tus documentos importantes y comparte esta información con alguien de confianza en casa. Además, contrata un seguro de viaje que te cubra en caso de problemas.

Durante tu viaje en solitario, mantén una comunicación regular con amigos y familiares para que estén al tanto de tu ubicación y bienestar. Evita mostrar signos de riqueza y cuida tus pertenencias en lugares concurridos. Sigue tus instintos y toma precauciones adicionales en áreas menos seguras.

Busca oportunidades para conectarte con otros viajeros o locales, ya sea a través de tours grupales, aplicaciones de viaje o redes sociales. Viajar solo puede ser emocionante y enriquecedor, pero la seguridad y la preparación son esenciales para disfrutar al máximo de tu aventura.