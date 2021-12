El poder de las redes sociales en este siglo parece no tener límites y acrecentarse conforme pase el tiempo. Ahora, gracias a un video viral de TikTok, un niño y toda su familia se han convertido en los más recientes invitados VIP de Coldplay en uno de los conciertos que la banda inglesa dará en México como parte de su gira Music Of The Spheres.

Todo inició cuando la usuaria de TikTok @mariahdez19 compartió un video del preciso momento en el que en Navidad, su sobrino recibe como regalo unas entradas para ir al concierto de Coldplay en México. Aquella publicación se viralizó y en solo dos días obtuvo más de 2 millones de reproducciones.

Y es que, como se ven en las imágenes, el muchacho se emocionó demasiado al abrir su presente, al extremo de ir corriendo con su madre para agradecerle, abrazarla y llorar junto a ella, dando a entender que era algo que quería muchísimo pues es una de sus bandas musicales favoritas.

El video viral de un niño emocionado por recibir boletos para Coldplay

Coldplay se enteró del niño fanático en México

Como era de esperarse, el video viral también acumuló miles de comentarios de personas que compartieron la emoción del chiquito pues consideraron que fue un momento tierno para toda la familia. Del mismo modo, resaltaron la posibilidad de los padres, quienes pudieron adquirir entradas al concierto.

Ante la gran cantidad de interacciones, el video llegó al entorno de la agrupación musical. Fue el co-manager de Coldplay, Phil Harvey, el que se contactó con la familia de forma pública pues utilizó la cuenta de TikTok de la banda para escribir un comentario que seguramente ha emocionado al niño.

“Esto me hizo tan feliz. Por favor, vengan con su familia como mis invitados VIP. Escríbanme un mensaje para poder arreglarlo”, escribió Harvey.