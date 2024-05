El aceite de oliva ha sido apreciado desde tiempos antiguos, tanto por su versatilidad como por sus beneficios. Conocido como “oro líquido” por los antiguos griegos, este producto no solo se usaba para cocinar y comer, sino que también tenía aplicaciones en la perfumería, ceremonias religiosas y hasta como fuente de iluminación. Incluso los atletas en la antigua Grecia lo frotaban en sus cuerpos como parte de un rito. Por cierto, puede que sea de tu interés el caso de unos estudiantes de Virginia que perdieron su baile de graduación por una insólita razón. El texto fue elaborado por mi compañero Cristhian Zamudio.

Recientemente, el productor musical Benny Blanco compartió un nuevo beneficio: según él, tomar un poco de aceite de oliva antes de una noche de copas puede evitar las temidas resacas. En entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, Blanco compartió este consejo poco convencional.

La idea de Blanco fue puesta a prueba por una usuaria estadounidense llamada Jess (@itssjessc), quien decidió experimentar con un trago de aceite de oliva extra virgen antes de una noche de fiesta.

Aunque inicialmente se mostró escéptica, decidió probar el consejo y documentar su experiencia en un video que fue subido a TikTok.

“Entonces Benny Blanco dijo que si tomas un trago de aceite de oliva antes de beber no tendrás resaca, es imposible, así que lo vamos a poner a prueba”, señaló.

Los sorprendentes resultados

Jess publicó un nuevo clip algunas horas después, compartiendo los resultados. Según sus palabras, cree que el producto funcionó de manera decente al minimizar los efectos de la resaca, aunque tampoco es que haya logrado una gran diferencia.

“Actualización: ayudó. No voy a decir que te curará por completo de la resaca si bebes mucho. Pero soy liviana y, por lo general, a la mañana siguiente, no importa cuántos tragos tome, no me siento muy bien”, explica.

“Y me siento bien ahora mismo, como si me sintiera mucho mejor de lo que normalmente me siento. Diré también... justo después de beber el trago de aceite de oliva, porque es tan espeso que realmente no sabes igual, los primeros tragos que tomas después de eso, eso también es una ventaja”, agregó.

Jess también advirtió sobre los posibles efectos secundarios de llevar a cabo este experimento: “Probablemente no recomendaría tomar más de un trago de aceite de oliva durante la noche porque vi muchos comentarios de personas que decían que te dan ganas de ir al baño”.

En resumen, la joven sugiere que tomar un trago de aceite de oliva antes de beber puede tener ciertos beneficios para mitigar la resaca, pero no es una solución infalible.

