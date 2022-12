Mientras una poderosa tormenta azotaba el oeste de Nueva York, Estados Unidos, con condiciones que limitaban la visibilidad en las autopistas en las primeras horas de la víspera de Navidad, una mujer de Buffalo entró en acción cuando vio a un hombre atrapado en el temporal. El gesto de solidaridad e historia de ambos protagonista se ha vuelto viral en las redes sociales.

Sha’Kyra Aughtry dijo que estaba en casa cuando escuchó a alguien gritando cerca de su casa. Cuando miró por la ventana, vio en la calle a un hombre que pedía ayuda en medio del frío gélido.

El novio de Aughtry cargó al hombre, Joe White, de 64 años, hasta su casa, y luego ella se ayudó con una secadora de cabello para derretir el hielo de sus manos rojas y ampolladas y usó un “cortador de césped” para quitarle las asas de una bolsa que llevaba, dijo en una transmisión en vivo de Facebook.

Pidió ayuda en Facebook

Cuando la mujer de Buffalo trató de llamar a los servicios de emergencia para pedir ayuda, nadie vino, relató a CNN. Y sin experiencia en atención médica, Aughtry dijo que se preocupó por la salud del sexagenario. Se dirigió a Facebook para compartir lo que había sucedido y pedir ayuda.

“Me estoy volviendo loca porque tengo miedo”, dijo en la transmisión en vivo. “Estoy empezando a ver que su cuerpo cambia demasiado desde el momento en que lo tuve; su cuerpo ha cambiado rápidamente cada hora”, explicó.

Mientras la tormenta sepultaba a la localidad de Buffalo en una espesa capa de nieve, los servicios de emergencia no pudieron responder a las llamadas durante horas durante el fin de semana, y las ambulancias y los equipos de rescate incluso se quedaron atrapados en la nieve, dijeron funcionarios.

Sin nadie que viniera a ayudar, Aughtry dijo que temía por la vida de White. “He llamado a la Guardia Nacional. Llamé al 911. Llamé a todos, simplemente me decían que estaba en una lista. No quiero estar en una lista”, dijo Aughtry en su transmisión en vivo. “No me importa nada más. Este hombre no va a morir aquí”. Eventualmente, dijo, sus súplicas fueron respondidas.

Recibió la ayuda que necesitaba

Aughtry publicó otra transmisión en vivo en Facebook de ella y un grupo de hombres que llevaban a White a un hospital la noche de Navidad. “Estoy en el auto con él y algunos buenos samaritanos que vinieron y nos quitaron la nieve”, dijo.

Uno de los hombres dijo que vio su primera transmisión en vivo de Facebook y vino a ayudar, según Aughtry. La transmisión en vivo muestra a Aughtry tranquilizando a White en la parte trasera del auto camino al hospital.

“Estás haciendo un trabajo excelente, Joe”, dijo ella. “Solo tienes que respirar, ¿de acuerdo?”. La familia dice que el hombre congelado se está recuperando en el hospital. White ahora se está recuperando en la UCI de una congelación de cuarto grado después de llegar al hospital el domingo por la noche, le dijo a CNN su hermana Yvonne White. “Espero y rezo por lo mejor”, dijo.

Mira la historia viral aquí

Milagro de Navidad

Yvonne White dijo que era un “milagro” que su hermano mayor, que tiene una discapacidad del desarrollo y vive en un hogar comunitario, recordara su número de teléfono cuando Aughtry lo acogió.

El empleador de White, Ray Barker, dijo que White se desorientó después de dejar su hogar comunitario en la mañana de Navidad durante la tormenta de nieve. Barker agregó que es posible que White haya pensado que necesitaba ir a trabajar, aunque tenía el día libre. “Estaba en problemas”, dijo Barker a CNN. “Y (Aughtry) claramente le salvó la vida”.

La hermana de White también estaba agradecida con Aughtry, quien dice que ahora se siente como de la familia. Barker es el director de programación de un teatro, donde trabaja White, y lo conoce desde hace más de 30 años. White es el empleado más antiguo, habiendo trabajado allí desde 1980.

