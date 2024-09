María Alejandra López, una colombiana que se casó con un ciudadano norteamericano, se enfrentó a una situación inesperada al intentar obtener su residencia permanente en Estados Unidos. Lo que debería haber sido un trámite sencillo se convirtió en una verdadera odisea debido a un grave error cometido por el abogado que contrataron para llevar a cabo el proceso.

En un video subido a TikTok, la joven cuenta que, al solicitar la green card, documento que le permite vivir y trabajar permanente en EE. UU., confió en un abogado para asegurarse de que todo se hiciera correctamente; sin embargo, las cosas no se dieron de la forma pensada.

“Pensábamos que con un abogado el proceso iba a ser más fácil. Ellos ya tienen claro cómo se llenan los formularios, tienen las leyes claras”, recordó.

Según el relato de María Alejandra, el letrado desconocía que, apenas un mes antes de solicitar la residencia, las autoridades habían realizado un cambio en la legislación de inmigración de Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. En consecuencia, los documentos fueron enviados, pero con la información incorrecta.

Meses después, cuando recibieron la notificación de rechazo, la joven y su esposo quedaron desconcertados. El abogado, en ese momento, les aseguró que el error debía ser de las autoridades migratorias y que simplemente debían volver a presentar la solicitud.

La pareja, confiando en las palabras del profesional, se vio obligada a repetir los costosos exámenes médicos y a pagar nuevos honorarios legales. “Cuando uno desconoce la ley, le toca someterse a ese tipo de cosas”, confesó la colombiana.

No obstante, el abogado volvió a cometer el mismo error, enviando nuevamente la solicitud con la información incorrecta. Fue recién después de esto que reconoció su equivocación y les devolvió parte del dinero que habían pagado.

“Nos escribió un correo diciéndonos que lo disculpáramos, que había sido error de él y que no se había dado cuenta”, señaló María.

A pesar de la devolución del dinero, las consecuencias del error del fueron significativas. La joven y su esposo perdieron tiempo y dinero, además de sufrir un gran estrés emocional. Tuvieron que esperar meses adicionales para que su solicitud fuera procesada correctamente.

La colombiana decidió compartir su historia en las redes sociales, con el objetivo de advertir a otros migrantes sobre los riesgos de confiar ciegamente en los abogados.

Si bien estos profesionales pueden ser de mucha ayuda, es fundamental asegurarse de que el profesional esté actualizado en las leyes migratorias y que sea transparente en todo momento.

“Yo no les digo que no utilicen abogado, pero sí cerciórense de que su abogado esté muy atento a los cambios en las reglamentaciones para que no les pase este tipo de cosas”, finalizó.

¿Qué es la green card y cómo se obtiene?

La green card es un documento oficial que te otorga la residencia permanente en Estados Unidos. Esto significa que puedes vivir y trabajar legalmente en ese país de manera indefinida.

Los métodos para conseguir una green card son variados y dependen de tu situación. Algunos de los caminos más comunes son:

Familiar: Si tienes un familiar cercano (cónyuge, hijo, padre, etc.) que es ciudadano estadounidense o residente permanente, puedes solicitar la green card a través de ellos.

Trabajo: Si tienes una oferta de trabajo en Estados Unidos que requiera de tus habilidades especiales, puedes solicitar la green card a través de un empleador.

Lotería de Visas: Cada año, el gobierno de Estados Unidos realiza una lotería de visas, donde se sortean un número limitado de green cards para personas de diversos países.

Asilo o Refugiado: Si eres una persona perseguida en tu país de origen por razones políticas, religiosas o por pertenecer a un determinado grupo social, puedes solicitar asilo o refugio en Estados Unidos y, eventualmente, obtener la green card.

Si ya estás en Estados Unidos, generalmente presentarás la solicitud al USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos). Si estás fuera de Estados Unidos, deberás acudir al consulado o embajada estadounidense de tu país de origen.