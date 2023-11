La obtención de una visa para ingresar a los Estados Unidos es un trámite que genera expectativas y dudas en muchas personas. En ocasiones, el proceso puede resultar en negación y deja a los solicitantes con interrogantes sobre por qué se les negó el acceso al país norteamericano. Precisamente, un joven que no pasó la entrevista compartió las preguntas que le hicieron en la embajada de su país y su testimonio se viralizó en las redes sociales.

En una serie de videos publicados en TikTok, el usuario argentino @mediodolardeviaje habló sobre su experiencia intentando obtener la visa para los EEUU. Aunque no tuvo éxito, compartió detalles del proceso para que otros tengan mejores posibilidades a la hora de tramitar el documento en cuestión.

“Estoy un poco nervioso, porque es un día muy importante para mí”, empezó diciendo el joven en el primer clip. Luego, contó que la cita la pidió en abril del año pasado y que no podía llevar su celular al consulado. Asimismo, aseguró estar consciente de que “un 80% depende de ellos y un 20% de mí”.

En el segundo video, indicó que su cita era a las 9:30 am, pero que llegó a las 9; sin embargo, ya habían varias personas en la fila cuando le tocó ingresar. “Verifican que tengas todos los documentos, te hacen el primer chequeo y te hacen el control de seguridad”, recordó.

Mientras esperaba su turno, podía escuchar las preguntas que le hacían a otras personas. “Las que más se repitieron fueron: ¿A qué vas a Estados Unidos?, ¿cuánto tiempo te vas a quedar?, ¿de qué trabajas?, ¿viajas solo o acompañado?, ¿cuánto ganas?”, señaló. Por otra parte, el joven calculó que, de cada diez personas, a siete les negaban la visa.

En su tercer y último video, el argentino contó que, una vez que estaba en frente del agente consular, este le hizo las preguntas típicas que le hacen a los que solicitan ingresar a EEUU. “Me preguntó a qué iba. Dije: ‘por turismo’”, dijo.

Asimismo, tuvo que mencionar las ciudades que iba a visitar, detalles de su salario y si ya había estado en otro país: “En mi pasaporte nuevo no aparecían los sellos, por eso le tuve que dar el anterior. Me preguntó con quién vivía, si era casa propia o alquilada”.

Finalmente, el chico reveló que no pudo cumplir su objetivo de obtener el documento: “Quiero decirles que me negaron la visa. Me hizo muchísimas preguntas en comparación con otras personas que vi en la entrevista. Me dijo que no calificaba. Me siento triste, no lo voy a negar. Quería la visa para viajar a Estados Unidos, tengo una amiga ahí. Me hubiera gustado ir”.

El testimonio de @mediodolardeviaje obtuvo miles de reproducciones y los usuarios acudieron a la sección de comentarios para compartir sus propias experiencias. “A mí me la negaron el jueves, sentí que afectó que dije soltera, sin hijos y que no tengo una casa a mi nombre”, escribió una persona. “A mí me la negaron dos veces. Es muy triste y ya no lo he intentado más”, comentó otra.

¿Por qué le niegan la visa para Estados Unidos a un solicitante?

Las visas para Estados Unidos pueden ser negadas por diversas razones, como la falta de vínculos con el país de origen, recursos financieros insuficientes, antecedentes penales o de inmigración, información incorrecta o inconsistente, objetivos de viaje poco claros, historial de negaciones anteriores, falta de documentación adecuada, ausencia de intención de retorno y cambios en políticas de inmigración.

La decisión de negar una visa se basa en la evaluación individual de factores y pruebas presentadas por el solicitante, y está a cargo del oficial consular.

