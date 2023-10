A pesar de enfrentar el rechazo de 16 prestigiosas universidades, un joven de Palo alto, California (EEUU), ha logrado un giro extraordinario en su vida al ser recientemente contratado por una de las empresas más influyentes y codiciadas del mundo: Google.

Stanley Zhong tiene 18 años y se graduó el presente año en Gunn High School con un promedio ponderado de 4,42 y una puntuación SAT casi perfecta de 1590. Durante su segundo año de estudios, fundó su propia startup llamada RabbitSign, la cual ofrece firma electrónicas gratuita e ilimitadas.

Aunque no esperaba ser aceptado en escuelas como Stanford y el MIT, confiesa que se sorprendió cuando recibió cartas de rechazo de algunas universidades públicas.

“En algunas de las escuelas públicas realmente pensé, ya sabes, que tenía una buena oportunidad y resulta que una pequeña oportunidad que tuve, no entré”, declaró el joven prodigio en conversación con abc7.

Por nombrar a algunas de las instituciones, Zhong fue rechazado por el MIT, Carnegie Mellon, Stanford, UC Berkeley , UCLA y UCSD, mientras que sus únicas aceptaciones fueron de la Universidad de Texas y la Universidad de Maryland.

A pesar de los rechazos, el emprendedor recibió una oferta de trabajo en ingeniería de software del gigante tecnológico Google. Si bien inicialmente planeaba asistir a la Universidad de Texas, decidió suspender sus estudios de manera temporal para aceptar el empleo.

“De hecho, fui a la orientación de la Universidad de Texas”, reveló el estadounidense. “Pero una vez que llegó la oferta de Google, pensé que era una buena oportunidad. Lo aceptaré y veremos dentro de un año: ¿todavía quiero asistir a la Universidad de Texas o debería seguir con Google?”.

Quiere que las admisiones universitarias sean más transparentes

Según el medio citado, la historia de Zhong fue citada durante una audiencia del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes el pasado 28 de septiembre, fecha en la que se discutió el impacto de la decisión de la Corte Suprema de prohibir la acción afirmativa en las admisiones universitarias.

El padre de Zhong, Nan, compartió el caso de su hijo para que las autoridades consideren hacer un cambio en las políticas universitarias. Reconoce que las admisiones pueden ser complicadas debido al alto número de solicitantes de especialización en informática, pero señala que debería haber más transparencia a la hora de realizar este tipo de procesos.

“Una de las principales cosas que estamos buscando es la transparencia”, dijo el joven. “Cuando [fue] compartida mi historia, escuchamos muchas especulaciones sobre por qué no entré y cuáles podrían haber sido las razones... Realmente no debería haber necesidad de especulaciones. Si nos rechazan, deberíamos poder analizar las razones. No deberíamos tener que adivinar ciegamente y en la oscuridad acerca de un proceso de caja negra”.

¿Cómo postular a Google?

Postular a Google es un proceso que comienza explorando las oportunidades laborales en su sitio web de carreras (https://careers.google.com). Después de encontrar un puesto que te interese, debes crear un perfil en la plataforma de solicitud y completar la información requerida. Asegúrate de que tu perfil destaque tus habilidades y experiencia relacionadas con la posición.

Si tu solicitud es seleccionada, se te invitará a participar en entrevistas que pueden incluir pruebas técnicas, evaluación de habilidades blandas y, en algunas ocasiones, entrevistas en el sitio de Google. La empresa valora tanto la capacidad técnica como las habilidades de colaboración y comunicación.

Si tienes éxito en el proceso de selección, recibirás una oferta de trabajo, que debes revisar detenidamente antes de aceptar. Una vez que aceptes la oferta, Google proporcionará información sobre tu incorporación y los detalles de tu nuevo empleo.

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)