Una joven de Estados Unidos se volvió viral en las redes sociales al revelar los motivos por los que decidió rechazar un empleo con un sueldo anual de hasta 180 mil dólares. Su testimonio, difundido vía TikTok, se viralizó y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Eve, identificada en la mencionada plataforma como @adminandeve, indicó que estaba muy emocionada por la oportunidad ya que era una modalidad de trabajo convencional y de cinco días a la semana en una oficina.

Aunque parecía el empleo perfecto, además de ofrecer una remuneración superior al promedio, descubrió que las cosas no eran como la empresa las había anunciado.

“Me informaron que había dos tipos de puestos de trabajo en la compañía y que el puesto indicado para mí no era de 150.000 a 180.000 dólares, sino de 110.000 a 120.000 dólares”, recordó.

Este, sin embargo, no fue la razón por la que rechazó la oferta. Según contó, notó varias actitudes alarmantes durante el proceso de selección tales como las constantes falta de respeto del entrevistador, así como la exigencia de que se tiñera el cabello de un solo color ya que en ese momento lo tenía con dos tonos diferentes.

Adicionalmente, los empleadores se mostraron obsesionados por su historial laboral reciente y querían saber por qué había tenido tantos trabajos en los últimos años. Por otra parte, los reclutadores expresaron su desacuerdo por el hecho de que la joven tenía un emprendimiento.

Todo esto, sumado a que durante una videollamada la silenciaban en plena entrevista para que los entrevistadores conversaran entre ellos, la llevaron a finalmente rechazar el puesto.

El caso se viralizó y Eve recibió mensajes de apoyo de parte de los internautas. Posteriormente, reveló que consiguió trabajo en otra compañía en donde gana 100 mil dólares al año de forma remota.

Su video superó el millón y medio de reproducciones y generó comentarios como: “¿Cabello teñido…? es 2023″; “¿Se silenciaron para hablar entre ellos? Eso es salvaje. ¿Nunca oyeron hablar de tomar notas?”; “La gente siempre me dice que me quite el aro de la nariz para las entrevistas, no. No puedo trabajar para una organización que piensa que eso afecta mi trabajo”; “Todo el mundo tiene actividades secundarias... ¿Cómo es eso un problema?”; “No hay ninguna cantidad de dinero que puedas pagarme para que esté en la oficina 5 días a la semana en el futuro”.

¿Cómo llamar la atención de una empresa que busca empleados?

Para llamar la atención de una empresa que busca empleados, es fundamental destacar entre los solicitantes. Comienza por crear un currículum y carta de presentación impactantes que resalten tus habilidades y logros relacionados con el puesto, adaptándolos específicamente a la empresa en cuestión.

Además, aprovecha tus redes profesionales para obtener una introducción o recomendación, lo que puede aumentar tu visibilidad y credibilidad. También es importante tener una sólida presencia en línea, especialmente en plataformas como LinkedIn. Comparte contenido relevante y establece conexiones con empleados de la empresa que te interesa. Demuestra tus habilidades y conocimientos en proyectos relacionados con la empresa, si es posible, y prepárate adecuadamente para las entrevistas, investigando a fondo la empresa y mostrando cómo puedes aportar valor.

Finalmente, comunica tu entusiasmo por la empresa y cómo encajas en su cultura y valores, además de resaltar ejemplos específicos de tus logros y contribuciones anteriores.

