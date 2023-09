En un contexto en donde las oportunidades laborales parecen ser escasas, una joven latina se ha vuelto viral al compartir su labor como pintora de casas en los Estados Unidos. En una serie de videos difundidos en TikTok, la usuaria @chana_fd29 muestra cómo es su día a día, y su testimonio se ha convertido en un ejemplo de determinación, habilidad y la búsqueda incansable del sueño americano.

Chana, como se hace llamar la joven en las redes sociales, es peruana, tiene 19 años y actualmente reside en Atlanta, Georgia. Si bien emigrar no ha sido sencillo, pues se ha alejado de familiares y amigos, asegura que se siente orgullosa de la decisión que tomó y está convencida de que su esfuerzo valdrá la pena.

Ante las constantes preguntas que le hacen sus seguidores, la chica decidió revelar cuánto gana por el pintado de casas y si ese dinero le alcanza para tener una buena calidad de vida. Así, publicó un video en donde revela lo que genera trabajando seis días a la semana.

“Me pagan en cheque y justo ahora fui a cobrarlo”, empezó diciendo Chana, mientras contaba el dinero que sumaba en total mil dólares. En cuanto a su jornada, señaló que cada día es diferente porque, aunque tiene un horario, este puede terminar variando.

“Salgo de mi casa como a las 6 o 6.20 hs... Mi horario de salida es a las 16 hs., pero si me quedo más y me pagan horas extras”, expresó.

Aunque no especificó qué hace exactamente cuando está de turno, en videos anteriores se le puede ver pintando con rodillo y brochas. Sus compañeros de trabajo, al igual que ella, son otros latinos que emigraron a EEUU buscando mejores oportunidades.

El relato de Chana, además de volverse viral con más de 400 mil reproducciones, generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos la felicitaron por trabajar arduamente para salir adelante, otros no le creyeron respecto al monto que asegura generar semanalmente.

“Ganas más que yo y trabajo de 7 hs a 19 hs, felicidades”; “Hay gato encerrado”; “Los que estamos en EE.UU. sabemos que la pintura es uno de los trabajos peor pagados, pero bueno, ojalá sí ganes eso”; “Yo en Venezuela trabajo de lunes a viernes desde las 8 a 17 hs y me pagan US$20. El dinero no me alcanza ni para comer”, escribieron las personas.

¿Cuánto es el salario mínimo en EEUU?

El salario mínimo federal en EEUU es de $7.25 por hora. Esta tarifa se aplica a los trabajadores cubiertos no exentos. El salario mínimo para los empleados que reciben propinas es de $2.13 por hora. La cantidad de propinas más los $2.13 debe llegar a, por lo menos, $7.25 por hora, señala USA.gov.

Algunos estados y ciudades establecen sus propias tarifas de salario mínimo. Si los salarios mínimos del Gobierno federal y local son diferentes, se aplica la tasa salarial más alta.

