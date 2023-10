Una mujer de origen latino que asegura vivir y trabajar en Estados Unidos se ha vuelto viral tras publicar un video en donde ofrece casa y residencia al hombre que esté dispuesto a casarse con ella. La fémina en cuestión se hace llamar Anlinaberk en TikTok y su peculiar anuncio ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios.

En las imágenes, la madre soltera aparece con un chaleco y casco amarillo para dar a entender que se trata de su vestimenta de trabajo. En la descripción, escribió: “Vivo en Los Ángeles, no fumo, yo sé español. ¿Vamos a hablar?”.

“Vivo sola con mis perros, cansada de estar sola. Quiero conocer a un hombre de verdad, no menor a 40 años, que sea el feliz dueño de una esposa maravillosa (yo)”, añadió en otro clip.

El aviso de la mujer se volvió viral y, además de generar carcajadas entre los usuarios, no faltaron quienes aseguraron estar dispuestos a entablar contacto con ella.

“Hola, soy colombiano. Mucho gusto”; “Hola, quisiera compartir mi vida contigo. No importa el dinero, solo el amor sincero”; ”Me interesa, tengo 34″; “Soy de México. A mí me gustaría postularme”; “Qué cantidad de desesperados. No busque latinos para que la pongan a pagar mitad y mitad”, escribieron las personas.

¿Qué se necesita para vivir en Estados Unidos siendo peruano?

Para residir en Estados Unidos de manera permanente es imprescindible la obtención de un visado de inmigrante, también llamado tarjeta de residencia permanente, conocida como tarjeta verde (green card), señala el portal mites.gob.es.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( U.S. Citizenship and Inmigration- USCIS-), perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional, es el organismo federal encargado de prestar servicios de inmigración y ciudadanía. La tarjeta de residencia permanente lleva implícita la autorización para trabajar legalmente y se puede obtener de tres maneras: Familia, Trabajo, y Lotería.

La información oficial sobre la obtención de la residencia permanente en Estados Unidos se encuentra disponible en la página web del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.

