Una pareja que insiste en que está felizmente casada a pesar de una diferencia de edad de 42 años ha respondido a los trolls que llaman a la mujer “cazafortunas”. David Epstein, de 70 años, de Oakland, California, conoció a su esposa Jackie, de 28 años, mientras visitaba Filipinas. Su canal de TikTok con varios video en su haber es viral en las redes sociales.

La pareja tiene una cuenta conjunta de TikTok, @dave_jackie2818, donde han acumulado poco menos de 50.000 seguidores y son conocidos por compartir muchos momentos afectuosos con sus fans.

Los clips de amor incluyen escenas de Jackie sentada en el regazo de David pellizcándole la cara, en un video titulado: “Estoy bendecido”, así como videos de la pareja bailando. Sin embargo, no todos los internautas lo apoyan y la pareja ha defendido su relación en numerosas ocasiones.

Un fan comentó: “Deberías haber ido a la sala de bingo y haber elegido una anciana agradable”, mientras que otro especuló que a Jackie “lo único que le importa es la green card”.

Los critican en redes sociales

Jackie le dijo al canal de YouTube Love Don’t Judge: “Muchos lo etiquetan como mi sugar daddy, dicen que solo busco la green card, que soy una gold digger (una cazafortunas)”.

“Pero no me afecta mucho porque no es cierto. Me conozco a mí mismo, sé que no soy una cazafortunas”, comentó.

Pero, afortunadamente para Jackie, su familia y amigos estaban entusiasmados con la unión: “Mi familia me apoya mucho y mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con Dave porque es un hombre realmente agradable. Él me ama, me respeta, es el mejor”.

David conoció a Jackie en el sitio web de citas Cherry Blossoms, donde los miembros buscan activamente “conocer mujeres filipinas y asiáticas” en línea, mientras él estaba en su tierra natal.

Resultó que los dos se llevaban bastante bien y David propuso la propuesta en sólo seis meses.

David dijo: “Nos conocimos cuando estaba en Filipinas. Estaba usando un sitio de citas. Un día vi su perfil y prácticamente salté de mi silla. Me impresionó mucho lo que vi”.

Felizmente casados

Al hablar de su boda, Jackie dijo: “Nuestra boda fue divertida. Fue el mejor día de mi vida. Mis padres y hermanos no pudieron venir aquí”.

Después de aceptar reunirse con David, Jackie admitió que “no revisó su perfil” y “no tenía idea de cómo era”. Y añadió: “Me di cuenta de que era un caballero y muy amable”.

Jackie recibió su visa 11 meses después de que David hiciera la pregunta y la pareja eligió vivir en los Estados Unidos.

Jackie ahora trabaja en una farmacia local en California, pero se asegura de regresar a Filipinas una vez al año para visitar a su familia y ayudarla a mantenerse económicamente.

