Hace algunas semanas, Apple anunció el lanzamiento del iPhone 15 y sus habituales versiones iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Este equipo, que promete ser uno de los más avanzados del mercado, llamó la atención de los usuarios no solo por sus características, sino también por su precio: nada más y nada menos que 800 dólares y, según el modelo, la cifra aumenta.

Debido a su alto costo, muchas personas están dispuestas a hacer lo que sea con tal de conseguir el celular. Precisamente, se dio a conocer en las redes sociales el caso de una joven que aceptó raparse el pelo para ganar un iPhone 15, aunque las cosas no terminaron de la forma en que ella esperaba.

Todo empezó cuando, en un concurrido centro comercial de la Ciudad de México, tres mujeres aceptaron ser parte de un reto propuesto por el tiktoker @hotspanishmx, el cual consistía en raparse a cambio de tener la posibilidad de ganarse el teléfono que acaba de ser lanzado por Apple.

De esta manera, las tres participantes tuvieron que escoger un frasco de diferente color para elegir a la ganadora. Con mucha tensión en el ambiente, los tarros fueron abiertos y, finalmente, la mayor de las jóvenes terminó llevándose el iPhone 15.

La menor de ellas, en cambio, recibió cinco mil pesos mexicanos, lo que equivale a 277 dólares; sin embargo, la última, visiblemente triste, solo recibió un total de 500 pesos mexicanos (casi 28 dólares). Al ver que su esfuerzo no sirvió de mucho, la participante rompió en llanto.

La reacción de la chica generó una gran cantidad de reacciones y varios internautas exigieron que, a modo de consuelo, se le entregara un iPhone a todas las participantes.

“Aunque no sea el iPhone 15, pero por lo menos un 11 se merecía la nińa por sus lágrimas”; “Eso es trampa, cada una merecía su iPhone”; “La de rojo me dio pesar”; “Personalmente si mi hija y mi esposa veo que se van a rapar el cabello por ese teléfono, le digo yo te lo regalo y no tienes por qué hacerlo”; “yo ni loca me rapo por un iPhone”; “Se merecían las tres un iPhone por el sacrificio de rasparse la cabeza”, escribieron las personas.

Cabe agregar que el tiktoker HotSpanish, quien acumula millones de seguidores, es conocido por realizar retos entre las personas en lugares públicos. Usualmente, ofrece como premio artículos costosos o dinero en efectivo.

¿Cuándo llegarán los iPhone 15 al Perú?

Durante la presentación, Apple reveló que el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max se podrán comprar de manera anticipada desde el 15 de setiembre. Aquellas personas que se animen a hacerlo, serán los primeros en tenerlos entre sus manos a partir del 22 de septiembre.

Hasta el momento, solo Movistar, Claro y Entel se han manifestado acerca de la inminente llegada del iPhone 15 a Perú. Aunque las operadoras no revelaron una fecha exacta, todo parece indicar que será en las próximas semanas a la fecha mencionada.

Video recomendado

Apple presentó el nuevo iPhone 15 el martes, con los puertos de carga Lightning reemplazados por uno USB-C tras un enfrentamiento con la Unión Europea. (Fuente: AFP)