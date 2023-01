Un joven de México se hizo viral en TikTok por no aceptar un reto que le demandaba serle infiel a su novia, pero, por esas cosas de la vida, ella sí llevó a cabo el desafío y se besó con otro muchacho por dinero, lo que llevó a la inevitable ruptura de la pareja y el muchacho pidió a la comunidad de Internet que no ataquen ni reprochen nada a su examor.

El desafío fue llevado a cabo por el popular HotSpanish (@hotspanishmx) donde nuestro protagonista mantuvo su palabra y lealtad, convirtiéndose en el meme del momento, pero su exnovia no mostró el mismo nivel de fidelidad, sobre todo, porque aseguró necesitar de efectivo, pero, por esas vueltas que da la vida, el tiktoker se topó nuevamente con el muchacho para saber cómo la había pasado tras el incómodo momento.

“En mi mente estaba de que... pues ya, está bien, lo acepté, al final de cuentas acepté mi destino y dije en mi mente ‘que este sea un aprendizaje, una lección’”, confesó resignado por todo lo que había pasado; pero cuando HotSpanish indaga sobre cómo han quedado, este fue categórico: “estamos como amigos, la verdad es que sí quedamos bien”.

Mira aquí el video viral

“No es el chiste hacerse famoso por destruir a alguien”

Y terminaron su relación en tan buenos términos que hizo algo que, probablemente, otras personas no estarían dispuestos a hacer: salir en su defensa: “siento feo ¿sabes? Y no es el chiste hacerse famoso por destruir a alguien... no me gustaría que sea juzgada ni nada, sino que lo tomaran como una experiencia, un aprendizaje”.

No contento con eso, trató de entender los motivos que llevaron a su exnovia a actuar de la manera cómo lo hizo: “ella, a lo mejor lo vio como un juego y todo, y pues también es válido. Siento que hay mejores maneras de ganárselo”, para luego expresar que siente dolor, pese a que no considera que haya sido víctima de una infidelidad.

Finalmente, HotSpanish, a modo de reconocimiento le pide ser uno de los actores para su nuevo video musical “Mejor vete”, a lo que él sentenció con: “me sentiría muy honrado”.