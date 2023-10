Los títulos universitarios son considerados como una puerta hacia un futuro laboral exitoso. Sin embargo, para algunos, la obtención de múltiples carreras y másteres no ha garantizado el éxito profesional que esperaban. Un ejemplo de ello es el caso de la usuaria de TikTok @ser.consciente7, una mujer altamente capacitada con tres carreras y tres másteres universitarios, quien clama que su preparación no ha logrado abrir las puertas del empleo.

“Tengo tres carreras universitarias, turismo, derecho y nutrición, en las tres entre las diez mejores de la promoción de distintas universidades, tres másteres universitarios, uno de ellos un MBA con premio extraordinario. Hablo varios idiomas. Tengo años de experiencia en voluntariado, muchos años y muchas personas a las que ayudé como asesora jurídica”, comienza diciendo en su video viral en TikTok.

Video viral en TikTok

A pesar de esta impresionante hoja de vida, la usuaria afirma que no ha logrado asegurar un puesto de trabajo acorde a su formación y habilidades. Sus intentos en diversas organizaciones internacionales humanitarias se han visto frustrados, ya que afirma que las preguntas sobre su edad y año de nacimiento parecen ser un obstáculo recurrente en su búsqueda de empleo.

Pero no queda ahí, además de la edad, la mujer responsabiliza a los títulos: “Llamadle corrupción, llamadle fraude, llamadle engaño. Me da exactamente igual, es una auténtica farsa los títulos universitarios, ¿La culpa es de la universidad? No señores, todo esto es una cadena, ¿Pero qué es lo que ocurre? Hay un último responsable siempre”, señala, mientras añade que “Tenemos personas que acaban el grado porque pagan, acaban su máster porque pagan, acaban su tesis Doctoral porque pagan”.

Asimismo, según afirma, no todo el mundo es capaz de sacarse una carrera, un máster, ni mucho menos un doctorado por sus propios méritos. Por eso mismo, muchos recurren a páginas web donde puedes pagar para que te hagan los trabajos.

Una crítica que se ha hecho viral y ha generado todo tipo de reacciones: “Lo más importante es tener contactos. El amigueo y los chanchullos sigue siendo la máxima prioridad”, “Tienes una trayectoria de formación brillante,pero este mundo de ahora se mueve por dinero y sin estudios tienen puestos de trabajo mejores” o “Estoy de acuerdo contigo los títulos solo son otro negocio más”, han sido algunas de las reacciones más populares.

