Un usuario de México se viralizó en TikTok tras revelar que le mandaba dinero a su madre desde Estados Unidos para que construyera su casa. Lamentablemente, descubrió tiempo después que ella se gastó el efectivo en algo que no debía.

Según el internauta, identificado como @hectorramirez731, se llevó una gran decepción al enterarse de lo que había pasado con el monto enviado, el cual ascendía a los 100 mil pesos mexicanos (5325 dólares).

El migrante jamás imaginó que su progenitora le daría 70 mil a su otro hijo para que este se compre un carro. “Que cuando se venga al norte me los paga”, explica el usuario.

La afirmación de Héctor se volvió viral en TikTok, donde el video acumula más de 13 millones de reproducciones. Las personas, como era de esperarse, dejaron comentarios de todo tipo, sobre todo criticando a la mujer por utilizar el dinero en algo que no debía.

Testimonio viral de migrante mexicano que enviaba dinero a su familia desde Estados Unidos

“Mi mamá es así con mi hermano y él tiene 45 y yo 28 años, me alejaré de ellos porque son así”; “Por eso yo no mando nada, solo para que coman, porque también me gastaron mis pesitos”, “Solo dale bendiciones a tu mamá y tu hermano, diles adiós y corta lazos”, fueron algunas de las reacciones.

Tras el hecho, el hombre no ha vuelto a tocar el tema, aunque pareciera que la decisión de su progenitora no le pareció del todo mala. Lo cierto es que los usuarios le recomendaron alejarse por completo de su familia y no continuar mandándoles dinero.

