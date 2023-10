Andria Johnson está nerviosa, es el día que lleva toda la vida esperando, el día de su boda de ensueño. No falta detalle, el vestido, el ramo... lo único que no hay en la ceremonia es novio. Y es que esta mujer de Hanover, Maryland, ha decidido casarse consigo misma. El video es viral en TikTok.

“Me amo a mí mismo y me ENCANTARÍA ser la persona casada conmigo”, dijo a MediaDrumWorld su novia sin cónyuge. Johnson se lanzó en solitario al sagrado matrimonio durante una ceremonia privada en Tulum, México, para celebrar su 39 cumpleaños el pasado 1 de mayo.

El gran día de Johnson, que supuestamente le costó aproximadamente 4.900 dólares, se produjo apenas unos meses después de que ella se propusiera matrimonio el día de San Valentín.

Después de hacer la pregunta, dijo “sí” a un anillo radiante con forma de flor de loto. El accesorio de vanguardia tenía un precio de poco menos de 40 dólares.

“Hasta unos días antes, estaba completamente segura de mi decisión”, dijo Johnson sobre sus nupcias no tradicionales, en las que cautivó con un vestido blanco ceñido a sus curvas que presentaba un escote pronunciado y una cola sedosa.

“Aunque el día anterior me puse nerviosa. No tengo idea de por qué”, continuó. “Comencé a preguntarme si realmente iba a seguir adelante. ¿Estoy loca?”. Y aunque los amigos y familiares de Johnson apoyaron que ella se casara sin marido, los detractores en el trabajo sintieron que “loco” era un epíteto apropiado.

“Hubo muchos comentarios hacia mí y a mis espaldas acerca de que era patética, loca, solitaria, hambrienta de atención y un montón de cosas más”, dijo. “Algunos empleados me denunciaron de forma anónima al departamento de recursos humanos e iniciaron una investigación en el trabajo sobre mi estabilidad mental. Fue realmente un momento difícil”.

Criticas en TikTok

La esposa casada también soportó crueles críticas de los calumniadores de las redes sociales cuando reveló su excéntrico compromiso en TikTok en marzo.

Tras el anuncio virtual, Johnson, que dedicó su presencia en las redes sociales a su viaje hacia el trastorno bipolar 1, fue criticada con comentarios groseros de trolls de Internet como: “¿Has cambiado tu medicación?”, “Supongo que nunca podremos tener una cita porque yo no”. “No sales con mujeres casadas” y “Vaya, siempre estás haciendo algo que nadie más haría”.

Pero Johnson está lejos de ser la única mujer soltera que le puso un anillo sin un hombre. De hecho, en julio de 2022, Selena Gomez se casó con un vestido de Versace en una residencia de Malibú en su 30 cumpleaños. Y la cantante de R&B Mya, de 44 años, se convirtió en su propia novia en 2013.

“Quería celebrar mi nueva relación conmigo misma haciendo lo que debería haber hecho hace años”, dijo Johnson, quien previamente intercambió votos con su exmarido en 2015 a los 31 años. En el momento de su unión, el exmarido de Johnson tenía 45 años.

Después de hacer un compromiso egoísta, Johnson decidió casarse sin invitar a nadie a su boda de destino. “Como pasé la mayor parte de mi vida tratando de satisfacer a otras personas, decidí hacerlo por mí misma”, dijo. “Quería que la ceremonia me reflejara y no se ajustara al estándar de boda de la sociedad, pero aún así quería ser novia”.

“Estar casada conmigo misma me ha enseñado muchas cosas. He aprendido que no puedo aportar nada a una relación si no puedo amarme a mí misma”, dijo. “También aprendí que el amor propio no es sólo baños de burbujas y masajes”, añadió Johnson. “Pongo mi relación conmigo mismo por encima de todo y trabajo en ello constantemente”.

