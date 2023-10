No cabe duda que Airbnb es una gran ventana para que miles de propietarios ganen un dinero extra poniendo a disposición sus viviendas a turistas que encuentran una alternativa más económica o cómoda que un hotel pero, ¿qué pasa cuando el huésped que ingresa se niega a pagar y abandonar el lugar? Este es el caso de Sascha Jovanovic, un hombre de Los Ángeles que vive una verdadera pesadilla desde que dejó entrar a Elizabeth Hirschhorn a su casa de lujo. Han pasado más de 500 días y la mujer no se quiere ir y ahora la historia es viral en Estados Unidos.

La inquilina afirma que tiene el derecho legal a quedarse viviendo allí y el fin de su fecha de reserva se dio en marzo de 2022. El trato fue por seis meses a razón de 105 dólares por noche. En ese momento debió abonar más de 20.000 dólares y empezaron los problemas.

El anfitrión narró al medio local Los Angeles Times que se ofreció a darle hasta principios de abril para encontrar un nuevo lugar, pero ella no aceptó la propuesta. Luego, le propuso pagarle el alojamiento en un hotel, pero tampoco quiso.

Las leyes que benefician a la inquilina de Airbnb

“Para ser honesto, esto es como una pesadilla (...) Esto es una extorsión. Esto es como una manipulación. Nadie debería pasar por esto. Cuando la estadía de Elizabeth Hirschhorn en Airbnb terminó, ella simplemente no se mudó. Ha estado viviendo allí sin pagar alquiler desde entonces y se negó a ceder a menos que Jovanovic le pagara una tarifa de reubicación de 100.000 dólares”, informa el Times.

La razón de esta extraña situación son las leyes de vivienda de Los Ángeles. Un juez dictaminó que Jovanovic no tiene ningún motivo legal para desalojar a la inquilina de la casa, situada en el barrio de Crestwood Hills de Brentwood, debido a las leyes de estabilización de alquileres de la ciudad. Y es que recientemente se introdujo la Ordenanza de Causa Justa, que requiere que el propietario tenga una razón legal para desalojar a un inquilino o pagar la asistencia de reubicación.

El abogado de Hirschhorn, Colin Walshok, dijo al Times que ella no estaba obligada a pagar el alquiler porque la ciudad nunca había aprobado oficialmente su ocupación. Por su parte, el representante de Jovanovic, Sebastian Rucci, la llamó “el inquilino del infierno” y añadió: “Si tiene razón, la teoría es que si un propietario tiene algo que no está permitido, entonces puedes quedarte en ello sin pagar alquiler para siempre”.

Además, Jovanovic dijo que cuando pudo ingresar a la casa, notó daños por moho y agua que no estaban allí antes de que comenzara la estadía de Hirschhorn. Pero esta huésped aprovechó para llamar a las autoridades y denunciar que la casa no estaba aprobada para su ocupación y que le hacían falta reparaciones. Por esta razón también asegura que no está obligada a pagar el alquiler debido a esos problemas y que no podía ser desalojada.

¿Y Airbnb qué dice? El peor problema del anfitrión es que extendió su contrato fuera de la plataforma, por lo que la empresa no puede intervenir en la disputa ni pedirle que abandone el lugar que está separado de la casa actual de Jovanovic y su familia solo por una terraza.

