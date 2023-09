Una joven de México se volvió viral al compartir detalles sobre su proceso de solicitud de visa para Estados Unidos. Asimismo, reveló las preguntas que le hicieron durante la entrevista en la embajada.

Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria @_vanesasa hizo hincapié en lo bien que se llevó con el cónsul que le tocó. “Desde el momento en el que yo estaba formada para que te asignen una ventanilla, yo observé que había una donde el cónsul se veía muy amable y sonriente. Dije ‘ojalá que me toque ahí’”, recordó.

Para su suerte, le tocó con la persona que ella quería y la primera pregunta que le hicieron fue el lugar de EEUU al que llegaría. Ella contestó que quería visitar a su primo, un ciudadano americano, aunque no especificó qué ciudad. Asimismo, reveló que tenía la ilusión de conocer Disneyland y que se desempeña como profesora de inglés.

Finalmente, el agente quiso saber si el viaje lo haría sola, a lo que ella dijo que no. “Le comenté que viajaba con mi novio, porque eso puse en el formulario y además sí voy a viajar con él”, agregó.

Tras ello, el cónsul le pidió una copia de la visa de su novio, pero la joven no la había llevado a la cita. “En ese momento sentí algo en mi corazón. Traía todos los documentos menos ese”, indicó.

Pese a la falta de este documento, el entrevistador le dijo que no había problema y que solo debía brindarle el nombre de su pareja, así como describir sus rasgos físicos. El trabajador buscó en el sistema y confirmó que lo dicho por Vanesa era cierto.

“Agarró un papel, me lo dio y me dijo ‘su visa ha sido aprobada’. Me quedé en shock, porque prácticamente no entregué ningún documento para comprobar mis ingresos, ni mis estudios, ni nada”, finalizó la docente.

El testimonio de la usuaria se viralizó y causó asombro entre los usuarios. Mientras que algunos le pidieron compartir más detalles de su caso, otros revelaron sus propias experiencias solicitando la visa de ingreso a los EEUU.

“A mí solo me preguntaron a qué me dedicaba y me la aprobaron”; “Ellos desde antes de entrevistarte ya saben si te la darán o no, para eso es el formulario que llenamos previo a la cita”; “Me la dieron y no me pidieron ningunos papeles”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Por qué le niegan la visa para Estados Unidos a un solicitante?

Las visas para Estados Unidos pueden ser negadas por diversas razones, como la falta de vínculos con el país de origen, recursos financieros insuficientes, antecedentes penales o de inmigración, información incorrecta o inconsistente, objetivos de viaje poco claros, historial de negaciones anteriores, falta de documentación adecuada, ausencia de intención de retorno y cambios en políticas de inmigración.

La decisión de negar una visa se basa en la evaluación individual de factores y pruebas presentadas por el solicitante, y está a cargo del oficial consular.

Video recomendado

Si eres una de las personas que está interesada en viajar a Estados Unidos, mira AQUÍ los pasos que necesitas seguir para solicitar la visa.