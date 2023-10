Millones de niños viven en las calles de diversas ciudades del mundo y, lamentablemente, muchos de ellos quedaron huérfanos a temprana edad. Por fortuna, hay personas de buen corazón, como Tusayiwe Mkhondya, que les brindan cobijo y amor. A sus 23 años se ha convertido en ‘madre’ de 34 niños y su historia ha conmovido a los usuarios de las redes sociales.

Con solo 23 años, Tusayiwe Mkhondya, natural de Malawi, un país sin salida al mar ubicado en el sureste de África, ha vivido las peores situaciones. Fue abandonada por sus padres cuando apenas tenía nueve meses de nacida y a los seis años, cuando estaba con otra familia, sufrió abusos sexuales.

La historia de sufrimiento continuó en la adolescencia. Cuando cumplió 16 años, Tusayiwe quedó embarazada y, en total abandono crio a su hijo.

Pese a las vicisitudes, la joven madre se sobrepuso a las adversidades y creó a los 18 años la organización You Are Not Alone (No estás solo), que tiene como objetivo velar por los huérfanos, niños de la calle y madres adolescentes.

Se despierta a las 4:00 a.m. para atender a sus 34 ‘hijos’

En el hogar de Malawi, Tusayiwe Mkhondya ha adoptado a 34 niños, pero también brinda apoyo a ancianos y madres adolescentes, que -como ella- sufrieron abusos.

Para exponer su labor y conseguir donaciones, la joven recurrió a donaciones de organizaciones y a la página GoFundme en mayo del 2022. Según explicó, el propósito era comprar un terreno de 15 hectáreas para que se puedan construir albergues.

Además, la joven creó una cuenta en TikTok para compartir, a través de videos, su rutina diaria con sus hijos adoptivos.

“Todos los niños no están abandonados. Algunos son huérfanos, algunos tienen un solo padre, otros si han sido abandonados por sus padres. Les proporciono educación, empoderamiento y habilidades”, explicó Tusayiwe Mkhondya en uno de sus vídeos.

La mujer inicia sus labores a las 4:00 a.m. para preparar la comida del día y luego tiene que atender a los bebés, tal como explica en otro de los clips.

Los usuarios de distintas nacionalidades han resaltado el gesto de la africana y muchos se han comprometido en ayudarla.

