Un raro síndrome ha provocado que una niña de Estados Unidos llegue a medir hasta 6 pies (1.82 metros) de altura con solo 11 años de edad. Addisyon Lumpkin, de Jonesboro, Arkansas, ha experimentado un crecimiento excepcional desde su nacimiento, lo que ha desconcertado a su familia y a todos sus conocidos.

“Nació con 23 pulgadas y media de largo y pesaba 10 libras y 5,7 onzas”, dijo Emily Lumpkin, madre de la menor, en conversación con KBTX.

A medida que la niña crecía, su inusual altura empezó a hacerse más notoria. Esto sorprendió incluso a su padre, quien ha sido alto desde que era muy joven.

A los 3 años, Addisyon fue diagnosticada con el síndrome de Weaver-Smith, una afección que provoca un crecimiento excesivo de los huesos, provocando que las personas sean demasiado altas.

Según su madre, la menor se dio cuenta de su condición cuando cumplió 7 años. “Ella me dijo: ‘Mami, ¿por qué no puedo correr como los demás niños? ¿Por qué no puedo hacer esto y aquello como los demás niños? ¿Por qué soy más alta que los otros niños?’”, recordó.

Su situación se complica porque, además de tener problemas para escribir o mantener el equilibrio, Addisyon no puede encontrar ropa ni zapatos de su talla.

Debido a su rápido crecimiento, necesita cuatro tallas diferentes de calzado al año, todos personalizados, haciendo que su familia tenga problemas para costear todo lo que la niña utiliza.

A lo anterior, hay que sumarle que la estudiante enfrenta bullying por parte de sus compañeros de escuela. Debido a esta situación, ha empezado a ir a terapia.

“Cuando sabes que no eres exactamente igual a los demás, ya es bastante difícil, pero cuando no tienes personas que te acepten tal como eres, eso es difícil”, comentó Emily.

La familia espera que, dando a conocer su caso, se pueda generar conciencia sobre el raro síndrome y los impactos que este tiene en la vida diaria de las personas diagnosticadas.

Cabe agregar que, según la Organización Nacional de Enfermedades Raras, los expertos solo han identificado a cerca de 50 personas con el síndrome de Weaver-Smith.

Lo que debes saber sobre el síndrome de Weaver-Smith

El síndrome de Weaver-Smith es una enfermedad genética rara. Los niños afectados por este síndrome experimentan un crecimiento excesivo durante la infancia, lo que resulta en una estatura significativamente por encima del promedio. Además, presentan rasgos faciales distintivos, como una frente amplia, ojos prominentes y nariz y labios gruesos.

Este síndrome es causado por mutaciones en el gen EZH2, que regula el crecimiento y el desarrollo celular. A menudo, los afectados también experimentan retrasos en el desarrollo cognitivo y del habla, lo que puede afectar su calidad de vida.

Si bien no tiene cura, el tratamiento se centra en gestionar los síntomas y proporcionar apoyo médico y terapéutico, lo que puede mejorar la calidad de vida de las personas con este síndrome.

