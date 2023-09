Una pareja de España decidió visitar un restaurante durante sus vacaciones, pero desafortunadamente se intoxicaron tras consumir un plato de atún. Lejos de condenar al establecimiento mediante las redes sociales, los jóvenes hicieron lo contrario a lo que la mayoría seguramente esperaba.

Después de experimentar síntomas como manchas rojas en todo el cuerpo, los españoles pudieron haber denunciado el hecho públicamente además de revelar el nombre del establecimiento. En su lugar, optaron por dejar de lado lo que pasó por un momento para hablar directamente con la propietaria del local.

Al contarle lo sucedido, descubrieron que la dueña era una mujer que había dedicado gran parte de su vida al restaurante, y su reacción al escuchar la experiencia de la pareja fue mucha preocupación. De hecho, la trabajadora empezó a llorar tras enterarse de la situación y les hizo saber a los jóvenes su genuino interés en saber qué había pasado.

Durante su conversación, ella se comprometió a investigar el problema. Asimismo, retiró todo el atún de la carta por precaución. Según los españoles, esta sería la primera vez que ocurre algo así ya que el lugar solamente cuenta con reseñas positivas.

En una segunda visita, la pareja disfrutó de una cena sin problemas y, al pedir la cuenta, la dueña decidió no cobrarles.

“Es importante que antes de decidir por la rabia pensemos que lo que para nosotros es una queja o un simple restaurante, para otra persona es el negocio con el que lleva comiendo toda su familia media vida o vete a saber cuántas familias más”, agregó la usuaria.

El caso generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Mientras que algunos felicitaron a la pareja por su decisión de darle una segunda oportunidad al negocio, otros compartieron sus propias experiencias.

“Por fin alguien que tiene sentido común y corazón”; “Eso es algo que aprendí hace tiempo: no hagas escándalo, ve averigua qué pasó y el cómo reaccionan es lo que más importa”; “Así deberíamos reaccionar todos, con empatía, pero la mayoría busca sacar provecho de todo”; “Las personas no saben todo lo que cuesta montar un emprendimiento y mantenerlo, es sudor y lágrimas, no felicitan lo bueno pero, al primer error...”; “Qué buen corazón. no vale la pena acabar un negocio hecho con mucho esfuerzo y sacrificio”, escribieron las personas.

¿Qué hacer en caso de intoxicación?

Ante una intoxicación, sigue estos pasos: