Le ofrecen un iPhone 15 si termina con su novio y lo que hace sorprende a todos

Son muchas las personas que están dispuestas a hacer de todo con tal de conseguir el iPhone 15, último teléfono de Apple que promete ser uno de los más avanzados del mercado. El interés generado por este dispositivo es aprovechado por los creadores de contenido, quienes llevan a cabo distintas actividades para que las personas obtengan uno sin la necesidad de tener que pagar por él.

Precisamente, el tiktoker HotSpanish, conocido en las redes sociales por realizar toda clase de retos en lugares públicos en los que ofrece artículos costosos como premio, decidió acercarse a un concurrido centro comercial de la Ciudad de México para pedirle a una joven que termine con su novio a cambio de recibir un iPhone 15 Pro. Las cosas, sin embargo, no terminaron de la forma esperada.

En los videos publicados por el usuario, identificado como @hotspanishmx, se puede ver que la chica en cuestión se encontraba acompañada de su pareja cuando le llegó la propuesta. Tras varios segundos pensándolo, decidió aceptar y, además, pasó un minuto dentro de un auto con un joven, requisito para poder conseguir el equipo.

Un final inesperado

Así, la protagonista del clip cumplió con lo solicitado y pudo ganarse el iPhone 15 Pro; no obstante, tras recibir su premio, tomó una decisión que tomó por sorpresa a los presentes.

Finalizado el reto, la chica se retiró del lugar en compañía del joven con el que estuvo dentro del vehículo. La peculiar escena desató las risas de los testigos y del propio tiktoker, quien les deseó lo mejor.

Los videos de TikTok subidos por el creador de contenido superaron las 28 millones de reproducciones y, como no podía ser de otra manera, generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios.

“Eres mi maestra”; “el novio ganó”; “el que se la quede pierde”; “Yo no lo haría amo a mi novio”; “se le cae el celular, se lo arrebatan o se le pierde y ya valió”; “aquí el que ganó fue el vato, nomás no lo sabe”; “yo sé que todas no son así”; “yo quiero saber qué fue de su novio”, escribieron las personas.

¿Cuánto cuesta el iPhone 15 en México?

El medio GQ señala que los precios del iPhone 15 son los siguientes: iPhone 15 (128 GB) - desde $799 dólares (19,499 MXN) iPhone 15 Plus (128 GB) - desde $899 dólares (21,999 MXN) iPhone 15 Pro (128 GB) - desde $1099 dólares (23,999 MXN) iPhone 15 Pro Max (256 GB) - desde $1199 dólares (28,999 MXN).

¿Quién es HotSpanish?

Roberto Gonzáles Manso, mejor conocido como HotSpanish, es un cantante y youtuber estadounidense de ascendencia mexicana que nació en Michoacán. Nació el 14 de enero de 1989 y actualmente es un exitoso creador de contenido y cantante de música urbana que publica videos en donde hace retos en lugares públicos a cambio de dinero o premios costosos.

¿Cuánto cuesta el iPhone 15 en Estados Unidos?

Según el sitio web de Apple, los precios del iPhone 15 y sus distintas versiones en EEUU son los siguientes: iPhone 15 - $799, iPhone 15 Plus - $899, iPhone 15 Pro - $1099, iPhone 15 Pro Max $1199.

¿Por qué el iPhone es tan caro?

iPhone: a diferencia de Android, los móviles de Apple contienen procesadores que fueron desarrollados específicamente para sus dispositivos. Por esta razón, el sistema iOS recibe más actualizaciones y soporte que encarece su costo.

