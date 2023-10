Durante la primera cita, las personas se esfuerzan por dar una buena impresión, sobre todo si el lugar del encuentro es un restaurante. Sin embargo, una joven de Atlanta, Estados Unidos, no tuvo reparos en comer decenas de ostiones delante de su saliente. Lo que jamás imaginó ella es que iba a ser abandonada al poco tiempo, aprovechando una excusa.

Una joven oriunda de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, tuvo la ilusión de tener una primera cita perfecta con un joven con el que mantuvo contacto a través de una aplicación. El lugar del encuentro fue Fontaine’s Oyster House, un restaurante que ofrece una docena de ostras por 15 dólares.

Las cosas, sin embargo, no salieron como lo hubiera deseado. EquanaB, como se identifica así en TikTok, pidió la promoción y a esta primera le siguieron tres más minutos después. La mujer no solo disfrutó de cada bocado delante de su cita, sino que hizo ruido al masticar.

Estos actos incomodaron al saliente y la joven recurrió a TikTok para contar esa experiencia.

“Cuando salió la cuarta (docena de ostiones) me estaba mirando como loca, me importaba un car…Tuve que hacerlo. Fue muy bueno”, dijo en el registro, que no tardó en hacerse viral.

Tuvo que pagar la cuenta tras ser abandonada

EquanaB no se conformó con los 48 ostiones, sino que pidió un plato principal en base a pasteles de cangrejo y papas rojas. Su cita, en tanto, se conformó con una sola bebida.

Cuando llegó la cuenta, el joven se levantó de su asiento para ir al baño, pero nunca regresó a su sitio, según contó la protagonista de esta historia.

La cuenta ascendió a 184 dólares y la mujer tuvo que pagar la cuenta, además de dejar una propina. Ofendida por el desplante, le escribió a su cita frustrada y le pidió explicaciones. El joven se excusó: “Me ofrecí a invitarte a tomar unas copas y pediste toda esa comida. Puedo cobrar en efectivo el total de las bebidas”, le dijo.

Tras exponer la experiencia, el video se volvió viral y muchos usuarios se pusieron del lado de la cita.

Video recomendado

En Estados Unidos es costumbre dejar propina o gratificación a trabajadores de lugares como los restaurantes. Pero, ¿Cuánta propina hay que proporcionar, y por qué? Desde Washington, informa Júlia Riera. (Video: Voz de América)