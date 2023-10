Ganar la lotería es algo con lo que muchas personas sueñan; sin embargo, un hombre de Estados Unidos parece haber encontrado la fórmula para convertir a la suerte en una compañera constante. Richard Lustig, de Orlando, Florida, consiguió diferentes premios al menos siete veces entre 1993 y 2010, y sus ganancias totales superaron el millón de dólares.

Antes de fallecer en 2018, el sujeto escribió el libro “Aprenda a aumentar sus posibilidades de ganar la lotería”, donde reveló los secretos detrás de su éxito.

En el texto, donde también comparte algunas de sus experiencias comprando tickets de lotería, Lustig señala algo que parece ser bastante obvio: mientras más boletos adquieras, más opciones tienes de ganar. Aquí, el secreto está en poseer el control de lo que se tiene y no apostar todo el dinero disponible.

“Establece un presupuesto de lo que vas a gastar, no te gastes más ni te metas en lo que se llama ‘la fiebre de la lotería’”, indica un extracto del libro recogido por el medio El Confidencial.

El apostador explica que es necesario tomarse un tiempo para elegir los números. Asimismo, pide no utilizar programas que escojan cifras de forma aleatoria.

En ese mismo sentido, el estadounidense aconseja jugar con números superiores al 31 para evitar coincidir con “fechas especiales”, que vienen a ser las cifras más escogidas. Por otra parte, asegura que jugar los mismos números siempre puede aumentar las probabilidades de salir ganador.

Aunque no hay un truco para elegir los números correctos, el hombre recomienda estar atento a que estos no sean consecutivos. Además, hacer lo posible para que estas cifras no estén en la misma decena o que terminen con el mismo dígito.

Finalmente, Lustig aconseja no descartar los sorteos que tengan premios más pequeños, puesto que menos personas participan en ellos.

¿Qué tan probable es ganar la lotería?

Las posibilidades de ganar la lotería varían según el tipo de juego, pero en general, son muy bajas. En las loterías de números, como Mega Millions o Powerball, las probabilidades suelen ser del orden de 1 en varios millones. Las loterías regionales y las de raspaditas ofrecen probabilidades algo mejores, pero los premios suelen ser más pequeños.

Es importante recordar que las loterías son juegos de azar, y ganar es en gran medida cuestión de suerte. No hay estrategias infalibles para ganar la lotería, y gastar grandes cantidades de dinero en boletos de lotería no garantiza el éxito.

La mayoría de las personas juegan a la lotería por entretenimiento y no como una inversión seria, por lo que es esencial jugar de manera responsable y sin comprometer tus finanzas personales.

