Una joven de México ha generado una gran controversia al utilizar sus redes sociales para, entre lágrimas, hablar sobre su lucha constante por ser fiel. Su testimonio, como era de esperarse, generó un acalorado debate y llevó a muchas personas a reflexionar sobre la honestidad y las complejas dinámicas de las relaciones en la era digital.

Con una imagen en donde se le puede ver con lágrimas en el rostro, la usuaria DiDi R (@oficialdidir) escribió: “Llorar porque nunca he podido ser fiel, a pesar de amar con todo mi corazón”.

En una segunda foto, la chica se muestra sonriente y con un mensaje que parece ser la solución para su peculiar situación: “tener una relación abierta”.

Foto: @oficialdidir

El video de la mexicana se viralizó y superó en poco tiempo las 800 mil reproducciones. Los internautas acudieron a la sección de comentarios para comentar el caso, el cual viene dando de qué hablar.

“Jajajaja échale unas terapias”; “Es el gen de la infidelidad, me lo dijo mi amiga la psicóloga y yo decido creerle”; “Al menos ella es sincera no como otros que hablan de exclusividad y es lo que menos dan”; “Mi ex aplicó esa y le funciono muy bien, nomas se le olvido decirme que estábamos en relación abierta”; “Jaja es que tenés el gen de la infidelidad”; “Haces bien, la monogamia no es para todos, y ser honesta con tus parejas habla muy bien de tus valores”, escribieron las personas.

¿Cómo serle fiel a la persona que amo?

Para ser fiel a la persona que amas, es crucial establecer una base sólida de comunicación y compromiso en la relación. Esto implica hablar abiertamente sobre expectativas y límites, así como definir claramente lo que consideran una traición. Además, es importante evitar situaciones tentadoras y practicar el autocontrol, reflexionando sobre el impacto de tus acciones en la pareja y la relación.

Mantener una relación saludable y satisfactoria es esencial; asegúrate de que ambos estén comprometidos en la relación y trabajen juntos para resolver problemas. Evita idealizar a otras personas y recuerda por qué te enamoraste de tu pareja. Si enfrentas desafíos con la fidelidad, considera buscar apoyo de un terapeuta o consejero de parejas. La fidelidad no es solo un compromiso único, sino un compromiso diario que fortalece la confianza y la conexión en la relación.

