Mantener una relación de pareja estable es más difícil de lo que parece, pues si bien existe mucha información sobre lo que se debe hacer y lo que no, muchos todavía luchan para establecer un vínculo duradero y de calidad. Por ello, hay quienes optan por establecer ciertos requisitos que sus posibles salientes deben cumplir antes de tener una cita.

Precisamente, usuaria de TikTok oriunda de Argentina, se ha vuelto viral tras dar a conocer lo que deben cumplir quienes deseen salir con ella. El testimonio de la joven, identificada en la mencionada red social como Danu Cirigliano (@danucirigliano), se volvió viral y generó opiniones divididas.

“Me tiene que venir a buscar y dejarme en mi casa”, fue lo primero que dijo la chica. Tras ello, comentó que no se trata de ser “cómoda”, sino de una cuestión de “seguridad. “Me da igual si me pasas a buscar en un auto, un remis, en bici o en colectivo. Pero me pasas a buscar y me dejas sana y salva en mi casa”, explicó.

Luego, mencionó que no le gusta que le pidan elegir un plan y que luego se lo cambien. “Primera cita. Me decís que elija que hacer y después me lo cambias todo. Si yo te digo ‘vamos a tomar algo’ y vos me tirás ‘dale, de última vamos a tomar algo en mi casa’ es como ¿qué?”, indicó

“O sea, me decís que tire la idea, la tiro y vos me decís la de tu casa. Es lo peor que me pueden hacer, lo peor. Me da pánico, no te conozco”, agregó.

Como tercer requisito, mencionó que no acepta “salidas de última hora” y que todo debe ser organizado con anticipación. “Si lo planificas a esta hora es porque alguien te canceló, estás al pedo o aburrido, así que no”, señaló.

Finalmente, dijo que quien invita es la persona que debe pagar la cuenta. “Yo soy mucho de insistir con pagar porque me da cosa, pero muchas veces me agarraron la plata”, explica, mientras aclara que esto solo cuenta para la primera cita.

Por otra parte, Danu destacó que “hace más de dos años no se ve con nadie” porque, según su relato, ninguna de las personas que se mostraron interesados en ella “cumple con estos cuatro requisitos”.

El testimonio de la argentina superó las 290 mil reproducciones y generó un acalorado debate entre los usuarios. Mientras que algunos la apoyaron y le dijeron que hace bien al ser exigente, otros comentaron que sus expectativas podrían ser demasiado altas y que las relaciones actuales no suelen ser cómo uno desea.

“Es medio peligroso que te vaya a buscar a tu casa que sepa dónde vivís, esa revísala, porque se puede tornar denso si capaz tiene otras”; “¿Qué son esos comentarios de que pide demasiado? Es lo mínimo que pueden hacer chicos”; “Yo pido lo mismo y parece que estamos cada vez peor”, “Mi regla de oro es: si hasta el jueves no planeas hacer algo conmigo no te acepto salida de plan improvisado”, “Bueno eso de irte a buscar también es polémico porque si es una persona que conoces por internet puede ser un peligro”, escribieron las personas.

