Chloe, una mujer de los Estados Unidos, tiene una historia muy particular que contar ¿por qué? Porque este no es su verdadero nombre, pues el real es una grosería debido a un error de su padre al momento de firmar su partida de nacimiento, por lo que su hilarante como bizarro relato no tardó nada para hacerse tendencia de redes sociales como TikTok.





Todo comenzó cuando un nuevo seguidor, impresionado por su cuenta en la plataforma china, @cholebhole, le preguntó si en verdad su nombre era “Chole”, por lo que decidió hacer un video en el cual respondía a esta duda.

La tiktoker confesó que se trata de un error cometido por su progenitor en sus documentos de nacimiento los cuales afectaron su vida desde el primer día pues la inscribió como Chole: “Sí, mi nombre es Chole (…) en realidad, es como un segundo error ortográfico más común en el hospital. Mi papá lo escribió mal en el certificado de nacimiento y nunca lo actualizó”.

La publicación, hecha el pasado 10 de setiembre, viene acumulando más de 777.6 mil reproducciones en esta red social, contando con tan solo 12 segundos donde la tiktoker no da mayores detalles sobre como este error habría repercutido en su vida diaria.

De inmediato, cuando la publicación de hizo viral en TikTok, no pasó mucho tiempo para que se ganara comentarios de miles de usuarios con problemas similares a los de ella o, simplemente, gente que no entiende cómo su padre pudo cometer la garrafal falta ortográfica.

“Dios mío, mi papá también escribió mal Chloe como Chole en mi certificado de nacimiento”, “nunca entenderé cómo la gente escribe mal Chloe cuando pronuncias claramente la L antes de la O, me volvió loco toda mi vida”, “literalmente, todo los escriben mal como Chole”, “me llamo Chloe y mucha gente deletrea mi nombre como Chole”.