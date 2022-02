Muchos habitantes de Nueva York, Estados Unidos, viven en departamento de pequeño tamaño y con poco tratan de ajustarse lo mejor posible para no vivir tan apretados, entre otras cosas, por el alto costo de la vivienda en esta cosmopolita ciudad. Sin embargo, cuando hay imaginación como orden todo es posible, tal y como lo demostró una usuaria de Tiktok quien demostró cómo pudo armar su estudio en una vivienda de tan solo 27 metros cuadrados. Su historia no tardó nada para convertirse en tendencia en esta red social.

El metraje muestra, inicialmente, el departamento limpio, sin cosas, se nota que fue renovado recientemente. Relucen los pisos de madera muy bien colocados en todo el ambiente, pero sí destaca el reducido espacio como para acostumbrarse a una vida de largo tiempo en dicho espacio.

Sin embargo, lo anterior dicho queda en cuando se muestra este mismo ambiente decorado con un centro de TV, un estudio, cama, velador, mueble para dos personas, una mesa centro: “Mi estudio de Nueva York de 300 pies cuadrados antes”, así describe Tiffany (la encargada de publicar el video) el momento, para luego agregar: “Después”.

El video, que fue acompañado con música de fondo con la pieza “Everybody Loves Somebody” de Dean Martin, lleva sumando más de 2.3 millones de reproducciones y cifras que superan los mil comentarios.

Los usuarios, maravillados con el ingenio de la mujer para decorar su propio espacio le pidió que muestre más sobre su nuevo hogar, por lo que la tiktoker publicó otro video, a modo de actualización, donde muestra más ambientes como el baño, cocina, donde se pueden ver obras de arte y algunos muebles adicionales.

Tiffany se llama así misma como “otro trasplante de Nueva York”, y no es la única que se sabe aprovechar un espacio reducido de su departamento en esta vibrante ciudad estadounidense.

Por ejemplo, el comediante Ron Ervin aseguró que vive en una pieza de 100 pies cuadrados, llegando a bromear a The Post: “Si llevara un colchón tamaño queen a mi departamento, me aplastaría hasta la muerte”, propiedad que encontró en Craiglist y por la cual paga al mes unos 950 dólares, a pesar de no contar con espacios como cocina ni baño propio (comparte con vecinos).