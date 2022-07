La historia de Tom Gray viene dando mucho de qué hablar en redes sociales como TikTok pues contó cómo en tiempos de colegio en los Estados Unidos lo fastidiaban por ser ‘nerd’ y sufrir de exceso de peso, pero, hoy por hoy, es todo un fanático del fitness y cuyo cuerpo ha experimentado una gran transformación gracias a este renovado estilo de vida que lo ha llevado a convertirse en tendencia.

Rompiendo sus propias barreras

En un metraje compartido desde la cuenta Grays Fitness, nos muestran a Tom parado con una pose que demuestra timidez, en cuya descripción nos enteramos de: “En 2014 fui acosado por el ser el ‘niño gordo y nerd’, así que decidí fijarme una meta. Meses de entrenamiento dieron pocos resultados, fue tan difícil que casi me rindo, pero no lo hice y seguí adelante. Me enamoré de mi entrenamiento, mi confianza se disparó y ahora ayudo a hacer lo mismo”.

El video fue publicado en TikTok a mediados de junio con el título “de gordo nerd a bestia” y, desde entonces, ha recolectado más de 3.1 millones de reproducciones y las imágenes que ha compartido han servido para inspirar a más de uno, lo cual se vio reflejado en los comentarios.

Usuarios motivados

“Buen trabajo. Hoy fue mi primer día en mucho tiempo, volviendo a la rutina de ejercicios. Me siento incómoda, pero este video ayuda”, “esta es, sin duda, la mejor transformación que he visto en TikTok. Acabas de demostrar que con esfuerzo y perseverancia puedes lograr sus objetivos”, “la gente no entiende el poder de las palabras y cómo pueden afectar la vida de alguien. Me dolió ver lo triste que te veías. Bien hecho por tener la fuerza para lograr tus objetivos, aún mejor que estés usándolo para ayudar a otros”.

El proyecto de los hermanos Gray

De hecho, el canal de TikTok Grays Fitness fue creado por Tom y su hermano James, el cual utilizan para mostrar cómo ha sido su recorrido por el mundo del ejercicio físico, el cual busca inspirar a otros, además que cuentan con un negocio que se encarga de orientar a las personas que desean cambiar su estilo de vida.

Lo importancia de compartir la experiencia personal

De acuerdo a la BCS Website Services, compartir fotos del antes y después sirve para “mostrar lo que un producto puede hacer para cambiar drásticamente la vida de una persona”.

Por su parte, Fitness Software añade que es importante crear una conexión emocional con la audiencia: “La fotografía de productos de acondicionamiento físico es uno de los principales sectores de esta industria. Muchas marcas se enfocan solo en su marca y valores. Sin embargo, es útil enfocarse en el atractivo emocional para involucrar a más clientes”.