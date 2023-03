Lou Ann Antrup es una mujer de 79 años que, durante 2 décadas, ha trabajado intermitentemente como lavaplatos en North Main Street Diner, que se ubica en Indiana, Estados Unidos. Pese a su avanzada edad, ella labora porque necesita el dinero. Su jefa, al conocer su situación, recaudó más de 16 mil dólares para ayudarla.

Inside Edition, tanto en su página web como en un video viral que publicó en su canal de YouTube, informó que no es que no desee jubilarse. Lo que pasa es que tiene deudas y no le alcanza para pagarlas.

Tanto así que en ocasiones le pide algunos turnos a la dueña del restaurante, Alicia Price. “Ella ha sido de gran ayuda para mí. Si no fuera por ella, probablemente estaría en un aprieto”, recalcó la protagonista de esta historia, según la citada fuente.

Se ha retrasado en los pagos de su automóvil

Como Lou Ann Antrup se ha retrasado en los pagos de su automóvil, y no podrá ir a trabajar si pierde el vehículo, su jefa optó por crear una cuenta de GoFundMe para que muchas personas sepan su caso y se animen a ayudarla.

“Disfrutamos tenerla aquí, aunque, al mismo tiempo, odiamos verla trabajar a su edad también”, aseveró la propietaria del restaurante. Hasta el momento, la campaña ha recaudado más de 16 mil dólares. Sin duda una cantidad de dinero considerable que ayudará bastante a la mujer de 79 años.

